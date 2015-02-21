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Powur PBC установила мировой рекорд как самая быстрая компания привлёкшая $1 млн

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Powur PBC установила мировой рекорд как самая быстрая компания привлёкшая $1 млн

Powur PBC, международная платформа возобновляемых источников энергии, установила мировой рекорд 19 мая 2017 года как самая быстрая компания, которая привлекла $1 млн при помощи краудфандинга на сайте WeFunder.com. Предыдущий рекордсмен компания Beta-Bionics привлекла $1,000,000 за 64 дня. Powur PBC установила новый рекорд за 26 дней.

Генеральный директор Powur Джонатан Бадд заявил: "Солнечная энергия - это растущая, непреодолимая сила, которая все еще находится на ранней стадии развития. Powur стремится ускорить внедрение в массы солнечной энергии. Успех этой кампании является явным символом нашей силы и то, что очень многие хотят видеть мир, основанный на солнечной энергии."

Директор WeFunder.com Дилан Энрайт заявил: "Powur побил множество предыдущих рекордов на нашей платформе уже через 7 дней после запуска, собрав более $550 000. Мы рады видеть, что краудфандинг продолжает предоставлять возможности компаниям, а неаккредитованные инвесторы понимают, что они могут быть совладельцами компаний, в которые они верят."

Powur является первой в своем роде платформой для возобновляемых источников энергии во всем мире. Компания построила международную сеть Powur Advisors, позволяющую распространять источники солнечной энергии. Кроме того, Powur разработала запатентованную технологию, позволяющую своим пользователям платформы предоставлять солнечные системы другим своим клиентам через международную сеть поставщиков солнечной энергии.


С более чем 45 солнечными системами на своей платформе Powur охватывает 29 штатов США, с недавним расширением в Канаду, Пуэрто-Рико и Австралию.

"Это только начало", - сказал Бадд. "В ближайшие два десятилетия мы рассматриваем солнечную энергию как многомиллиардный рынок, а Powur - как создателя категории прямых продаж солнечной энергии. У нас есть большие цели в этом бизнесе, охватить миллионы домовладельцев"

Бадд сказал, что компания рассмотрит вопрос о привлечении дополнительного капитала в 2018 году для продолжения расширения своей деятельности по всему миру.

Основанный в 2015 году калифорнийский стартап Powur PBC имеет своей целью ускорить принятие солнечной энергии во всем мире. Программная платформа компании предлагает уже 3000 единомышленников убеждать людей использовать солнечную энергию используя различные каналы продаж, а также строить, контролировать и развивать собственную независимую торговую организацию.





Перевод специально для mmgp.ru
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