Китайский интернет-гигант Tencent инвестировал $145 млн в Futu Securities

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. возглавил финансирование на сумму $145,5 млн в Futu Securities, онлайн-брокерскую платформу, обслуживающую инвесторов, торгующих в США и Гонконге. Существующие инвесторы Matrix Partners China и Sequoia Capital China также участвовали в этом раунде



Основанная в 2012 году, Futu Securities предоставляет онлайн-платформу, позволяя китайским индивидуальным инвесторам торговать акциями в США и Гонконге. С момента основания компании на ее платформе зарегистрировались более 3,4 млн человек, которые завершили транзакции на сумму более 500 млрд. Юаней ($73 млрд). Ежегодная стоимость транзакций достигла почти 300 млрд Юаней ($44 млрд) в 2016 году.



"Futu Securities имеет отличные технологические возможности", - заявил Пони Ма, основатель и главный исполнительный директор Tencent из Гонконга. "Команда сосредоточилась на создании и улучшении своих продуктов, одновременно создавая конкуренцию".



Трио Tencent, Matrix и Sequoia инвестировали десятки миллионов юаней в Futu Securities в 2014 и 2015 годах.



"Futu - единственная компания в сфере интернет-брокерских услуг, которая сама полностью занимается исследованиями и разработками своих продуктов", - заявил Дэвид Чжан, основатель Matrix Partners China. "Matrix заметила эту компанию с самого начала и вложила в нее средства".



Futu планирует использовать новейшие средства для разработки новых продуктов, участвовать в дополнительных исследованиях и разработках, а также сотрудничать с Гонконгской фондовой биржей, NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржей, чтобы дать еще больше возможностей своим пользователям.



Для сравнения, конкурент Futu Securities, основанная в Пекине онлайн-брокерская компания Tiger Broker Co., которая также ориентирована на торговлю на фондовых биржах в Гонконге и США для китайских инвесторов, привлекла финансирование в размере 400 миллионов юаней (14 миллионов долларов США) от China Growth Capital и Zhen Fund в декабре 2016 года.





