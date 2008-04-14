XARRA - xarra.in

Планы nvestment 1% ежедневно в течение 100 дней (основной назад)
Минимальный вклад $10
Рефские до 1%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
Перевод с Google:
Цитата:
Добро пожаловать в XARRA TECHNOLOGY
Эксперты говорят, что интерес инвесторов к рынку информационных технологий постоянно растет.
Современный рынок ИТ-инвестиций представлен широким спектром областей и представляет собой огромные возможности для многократного увеличения стартового капитала. В последнее время количество сайтов и бизнес-инкубаторов было значительно увеличено для привлечения инвестиций для развития стартапов. На таких сайтах представлено огромное количество интересных и перспективных ИТ-проектов, нуждающихся в финансировании, и готовы предложить взаимовыгодные условия для инвесторов.
Инвестиционные планы:
Цитата:
1% daily for 100 days (principal back)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $35000.00 1.0
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The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14121408. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to xarra.in User MYHYIPSNET.. Date: 16:00 13.06.17. Batch: 179066892.