Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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XARRA - xarra.in

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:10
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,945
Благодарностей: 2,919
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.006
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
XARRA - xarra.in
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект:XARRA

Планы nvestment 1% ежедневно в течение 100 дней (основной назад)

Минимальный вклад $10

Рефские до 1%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в XARRA TECHNOLOGY
Эксперты говорят, что интерес инвесторов к рынку информационных технологий постоянно растет.

Современный рынок ИТ-инвестиций представлен широким спектром областей и представляет собой огромные возможности для многократного увеличения стартового капитала. В последнее время количество сайтов и бизнес-инкубаторов было значительно увеличено для привлечения инвестиций для развития стартапов. На таких сайтах представлено огромное количество интересных и перспективных ИТ-проектов, нуждающихся в финансировании, и готовы предложить взаимовыгодные условия для инвесторов.
Инвестиционные планы:

Цитата:
1% daily for 100 days (principal back)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $35000.00 1.0
Посмотреть и Зарегистрироваться

Whois Details:

Цитата:
Domain Information
Domain:
xarra.in
Registrar:
eNom, Inc. (R46-AFIN)
Registration Date:
2017-06-09
Expiration Date:
2022-06-09
Updated Date:
2017-06-13
Status:
clientTransferProhibited
serverTransferProhibited
ADDPERIOD
Name Servers:
ns1.ddos-guard.net
ns2.ddos-guard.net
ns3.ddos-guard.net
ns4.ddos-guard.net
ns5.ddos-guard.net

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 179063385
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14121408 (XARRA)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to xarra.in User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 18:13.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 18:16
#2
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,048
Благодарностей: 4,640
УГ: 3
КП: 0.022
Re: XARRA - xarra.in
парт в закладки
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HDS вне форума  
Старый Сегодня, 19:07
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,321
Благодарностей: 413
УГ: 17
КП: 0.000
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Re: XARRA - xarra.in
I'm joined!
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14121408. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to xarra.in User MYHYIPSNET.. Date: 16:00 13.06.17. Batch: 179066892.
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myhyipsnet на форуме  
Старый Сегодня, 19:17
#4
Мастер
 
Имя: Marina
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 1,897
Благодарностей: 496
УГ: 53
КП: 0.007
Re: XARRA - xarra.in
Хотела сделать депозит, но адву ещё не подключили, видимо.. Жаль..
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Я играю здесь и здесь
Marina Kurbatova на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:39
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