Стартап Trusona привлек $10 млн от Microsoft

Стартап в сфере авторизации и аутентификации Trusona, который стремится заменить стандартное имя пользователя и пароль, сообщил сегодня о получении финансирования в размере $10 млн. Раундом руководил Microsoft Ventures, при участии действующего инвестора Kleiner Perkins Caufield & Byers.
Trusona, которая представляет собой микс слов true и persona, предоставляет различные услуги, для безопасности идентификации пользователя. Их первый продукт Trusona Elite был запущен год назад для защиты чувствительных активов, таких как банковские переводы, с использованием аппаратного токена.
Отныне Trusona открывает доступ к своей технологии для широкой общественности и недавно запустила свой идентификационный QR-код. Пользователи должны зарегистрироваться в приложении Trusona, указать адрес электронной почты и подтвердить регистрацию перейдя по ссылке из электронного письма. Затем у них есть два варианта: либо получить доступ к учетной записи со своего ноутбука или телевизора, сканируя QR-код с помощью своего телефона, либо войти в аккаунт непосредственно через приложение Trusona.
Привязанная к электронной почте учетная запись, не является чем-то новым или сверхзащищенным, поскольку электронную почту можно взломать. Основатель и CEO стартапа Ори Эйсен приводит возможность повысить уровень безопасности, выбрав, сканирование водительских прав и подключив их к своей учетной записи для дополнительной проверки личности.
Стартап из Скоттсдейла (штат Аризона) имеет более двух миллионов пользователей и работает с клиентами из правительства, средств массовой информации, здравоохранения, финансов и образования, в том числе Celltrust, Cetera Financial Group и Grand Canyon University. Trusona также имеет встроенную интеграцию с Salesforce и WordPress.