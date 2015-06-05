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Стартап Trusona привлек $10 млн от Microsoft

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Старый Сегодня, 17:40
#1
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Имя: Владимир
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Стартап Trusona привлек $10 млн от Microsoft
Стартап в сфере авторизации и аутентификации Trusona, который стремится заменить стандартное имя пользователя и пароль, сообщил сегодня о получении финансирования в размере $10 млн. Раундом руководил Microsoft Ventures, при участии действующего инвестора Kleiner Perkins Caufield & Byers.
Trusona, которая представляет собой микс слов true и persona, предоставляет различные услуги, для безопасности идентификации пользователя. Их первый продукт Trusona Elite был запущен год назад для защиты чувствительных активов, таких как банковские переводы, с использованием аппаратного токена.
Отныне Trusona открывает доступ к своей технологии для широкой общественности и недавно запустила свой идентификационный QR-код. Пользователи должны зарегистрироваться в приложении Trusona, указать адрес электронной почты и подтвердить регистрацию перейдя по ссылке из электронного письма. Затем у них есть два варианта: либо получить доступ к учетной записи со своего ноутбука или телевизора, сканируя QR-код с помощью своего телефона, либо войти в аккаунт непосредственно через приложение Trusona.
Привязанная к электронной почте учетная запись, не является чем-то новым или сверхзащищенным, поскольку электронную почту можно взломать. Основатель и CEO стартапа Ори Эйсен приводит возможность повысить уровень безопасности, выбрав, сканирование водительских прав и подключив их к своей учетной записи для дополнительной проверки личности.
Стартап из Скоттсдейла (штат Аризона) имеет более двух миллионов пользователей и работает с клиентами из правительства, средств массовой информации, здравоохранения, финансов и образования, в том числе Celltrust, Cetera Financial Group и Grand Canyon University. Trusona также имеет встроенную интеграцию с Salesforce и WordPress.
Сегодняшний капитал будет использоваться для увеличения продаж и развития продукта, а также роста команды из 15 человек. Основанная в 2015 году, Trusona привлекла в общей сложности $18 млн.
Переведено специально для форума mmgp: https://venturebeat.com/2017/06/13/m...onal-password/
TTLuck2017 на форуме  
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