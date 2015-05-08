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Стартап TEEBEE привлек $41,7 тысяч инвестиций на создание портативного детского ящика

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Стартап TEEBEE привлек $41,7 тысяч инвестиций на создание портативного детского ящика



Проект TEEBEE хочет создать портативный детский ящик трансформер и собрал для этого 139 % желаемых инвестиций

Стартап-компания из Копенгагена, Дания привлекла 41 744 доллара для своего проекта Tablebox. Не смотря на то, что до окончания сбора средств на краудфандинговой площадке indiegogo осталось чуть меньше месяца, команда Teebee собрала 139 процентов от желаемой суммы инвестиций. Первоначально желаемая сумма была 30 тысяч долларов. Инвесторами в Tablebox выступили 587 человек из разных стран.


Teebee представляет из себя портативных игровой ящик с полноценной функцией стола. Такой ящик поможет бороться с вредными или скучными детьми на заднем сиденье автомобиля. Сейчас большинство родителей при длительных поездках прибегают к использованию игр или мультфильмов на смартфонах или планшетах, что не является полезных для ребенка. Teebee позволяет детям брать свои игрушки всегда с собой и играть на заднем сиденье автомобиля. Благодаря специальной накладке на игровом раскладном столике можно играть даже в конструктор популярных любимых производителей. Однако столик поможет малышу не только играть в игры на нет, но и выполнит функции столика для питания.


Teebee имеет 3 отделения, в котором основным является сортировочный лоток для хранения игрушек и два вспомогательных, в одном из которых и стоит пластина для установки конструктора. Так же в наборе идет фирменные наклейки, что бы дети могли сделать ящик более симпатичным. Выпуск планируется в красном, белом, синем, черном и розовом цветах. Сбоку от контейнера есть ремень который прикрепляется к креплению ребенка на заднем сиденье автомобиля, что позволяет надежно зафиксировать его при движении.


Создатели Teebee рассказали, что согласно опросам, до этого момента дети брали свои игрушки в неспециализированных коробках, например из под обуви или других вещей. Эти коробки не позволяли полноценно окунуться в игры и отвлечься от долгой дороги, что доставляло умну забот их родителям.

Все собранные средства на краудфандинговой площадке пойдут на покрытие расходов по производству и совершенствованию продукта.



Переведено специально для mmgp.ru indiegogo
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Метки
инвестиции, краудфандинг, стартап
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