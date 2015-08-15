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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,995 Благодарностей: 1,046 УГ: 22 КП: 0.184 подарки

Нумизматы Дубаи показали крупнейшую (по размерам) в мире банкноту



Вчера Филиппины отпраздновали свой очередной День независимости. И наверное многие знают, что в стране под названием Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время трудится огромное количество экспатов из многих стран мира и из Филиппин, в том числе. Некоторые из них, прибыв однажды в поисках своего счастья в эту страну, сумели в ней со временем обустроиться и разбогатеть. Например, бывший житель Филиппин по имени Рам Кумар переехал жить в ОАЭ еще несколько лет тому назад и начал развивать в Дубаи свой бизнес, а также он основал свою торговую компанию и конце концов заработал на продажах достаточно денег, что и самому наконец начать творить добрые дела.



Господин Кумар давно увлекался нумизматикой и поэтому он и решил и дальше развивать хобби причём с пользой для окружающих. В прошлом году он открыл в Дубаи свой частный нумизматический центр "Numisbing" и вот ко Дню независимости Филиппин он пригласил всех желающих на свою пока небольшую выставку интересных купюр мира и там есть на что взглянуть.



Например, как бывший житель Филиппин, он никогда не забывает о своей родине и в своё время он смог по случаю купить самую большую в мире банкноту в 100 000 филиппинских песо (в пересчете это 2 450 долл. США). Как видим номинал купюры здесь довольно немалый, однако, главная фишка не в этом. Размер самой купюры, вот что может поразить он составляет 35,6 см на 21,6 см - это что-то близко в папке формата А4. Но как видно из фото этой купюры, в 1998 году Центробанк этой страны действительно выпустил специальную памятную серию таких купюр большого размера. Всего тогда было выпущено одна тысяча таких купюр большого размера и все они были посвящены 100-летию независимости Филиппин от испанского владычества.



И хоть, как уже было сказано выше, номинальная стоимость напечатанных купюр составляла 2 450 долл. США, однако филиппинский ЦБ продавал их нумизматам мира за 3 700 долл. США, причем каждому в руки строго по одному экземпляру. И вот одна из таких банкнот с помощью Кумара попала и в ОАЭ. И к ней как полагается предоставляются все подтверждающие Сертификаты.



Между прочим сам Кумар утверждает, что сейчас за эту купюру он спокойно может выручить уже около 40 000 долларов США - так что там не говори, а в своё время он сделал очень выгодное вложение. Но конечно, пока продавать он ничего не собирается - зачем расставаться со своим давним увлечением, да и цена на купюру с годами будет только наверняка расти.



Можно ещё добавить, что Кумар также является владельцем и второй в мире по размеру купюры - это старая китайская купюра династии Мин. Такое вот у него полезное для ума, да и для кошелька тоже увлечение.







Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/593fba349872e Вчера Филиппины отпраздновали свой очередной День независимости. И наверное многие знают, что в стране под названием Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время трудится огромное количество экспатов из многих стран мира и из Филиппин, в том числе. Некоторые из них, прибыв однажды в поисках своего счастья в эту страну, сумели в ней со временем обустроиться и разбогатеть. Например, бывший житель Филиппин по имени Рам Кумар переехал жить в ОАЭ еще несколько лет тому назад и начал развивать в Дубаи свой бизнес, а также он основал свою торговую компанию и конце концов заработал на продажах достаточно денег, что и самому наконец начать творить добрые дела.Господин Кумар давно увлекался нумизматикой и поэтому он и решил и дальше развивать хобби причём с пользой для окружающих. В прошлом году он открыл в Дубаи свой частный нумизматический центр "Numisbing" и вот ко Дню независимости Филиппин он пригласил всех желающих на свою пока небольшую выставку интересных купюр мира и там есть на что взглянуть.Например, как бывший житель Филиппин, он никогда не забывает о своей родине и в своё время он смог по случаю купить самую большую в мире банкноту в 100 000 филиппинских песо (в пересчете это 2 450 долл. США). Как видим номинал купюры здесь довольно немалый, однако, главная фишка не в этом. Размер самой купюры, вот что может поразить он составляет 35,6 см на 21,6 см - это что-то близко в папке формата А4. Но как видно из фото этой купюры, в 1998 году Центробанк этой страны действительно выпустил специальную памятную серию таких купюр большого размера. Всего тогда было выпущено одна тысяча таких купюр большого размера и все они были посвящены 100-летию независимости Филиппин от испанского владычества.И хоть, как уже было сказано выше, номинальная стоимость напечатанных купюр составляла 2 450 долл. США, однако филиппинский ЦБ продавал их нумизматам мира за 3 700 долл. США, причем каждому в руки строго по одному экземпляру. И вот одна из таких банкнот с помощью Кумара попала и в ОАЭ. И к ней как полагается предоставляются все подтверждающие Сертификаты.Между прочим сам Кумар утверждает, что сейчас за эту купюру он спокойно может выручить уже около 40 000 долларов США - так что там не говори, а в своё время он сделал очень выгодное вложение. Но конечно, пока продавать он ничего не собирается - зачем расставаться со своим давним увлечением, да и цена на купюру с годами будет только наверняка расти.Можно ещё добавить, что Кумар также является владельцем и второй в мире по размеру купюры - это старая китайская купюра династии Мин. Такое вот у него полезное для ума, да и для кошелька тоже увлечение.Специально для mmgp.ru

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