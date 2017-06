Mega-Hyip Топ Мастер

bitcoinair - bitcoinair.biz Я не владелец/не админ проекта.

Новый проект: Старт: 11.06.2017



Машинный перевод:



Цитата: Bitcoins Air Ltd предлагает вам долю в высокодоходном бизнесе, основанном на добыче и торговле криптотерминами. Будучи на цифровом валютном рынке с 2012 года, мы накопили огромную базу знаний и опыт в этой области. В нашей команде работают профессиональные трейдеры, аналитики, политологи, социологи. За пятилетний опыт мы разработали безотказную систему, и наши доходы постоянно растут. Мы гарантируем стабильную прибыль для каждого инвестора компании. Планы:



103 % After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 and more 103.00

Calculate your profit >>





108 % After 3 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 and more 108.00

Calculate your profit >>





118 % After 6 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 and more 118.00

Calculate your profit >>





140 % After 12 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 and more 140.00

Calculate your profit >>





180 % After 24 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 and more 180.00

Calculate your profit >>



Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.



Рефералка: 3%



-== Посмотреть проект и принять участие ==-



Мой вклад:



Date : 06/13/2017 02:49

From/To Account : U14865370

Amount : -50.00

Currency : USD

Batch : 179013300

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Bitcoins Air Ltd User megahyipru.



