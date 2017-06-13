Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bitcoingarden - bitcoingarden.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 07:22
#1
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 50,602
Благодарностей: 6,092
УГ: 6
КП: 0.379
bitcoingarden - bitcoingarden.biz
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 11.06.2017

Машинный перевод:

Цитата:
Добро пожаловать на сайт Bit Garden Ltd! Если вы окажетесь здесь, вы определенно ищете надежные и выгодные инвестиции. Да, вы просто в нужном месте! С 2015 года наша компания предлагает управление доверительными активами самого высокого качества на основе обмена иностранной валюты и прибыльной торговли через биржи BitCoin. Нет другого мирового финансового рынка, который бы гарантировал бы ежедневную способность генерировать постоянную прибыль при больших колебаниях цен BitCoin. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будут приниматься всеми, кто использует криптовалютность и знает о своих фантастических перспективах. Bit Garden Ltd размещен на очень мощном выделенном сервере с самым высоким уровнем защиты от DDOS-атак и хакеров.
Планы:

5% Daily Forever
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $500.00 5.00
Calculate your profit >>


8% Daily Forever
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $501.00 - $1000.00 8.00
Calculate your profit >>


12% Daily Forever
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1001.00 - $2500.00 12.00
Calculate your profit >>


15% Daily forever
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $2501.00 - $5000.00 15.00
Calculate your profit >>


20% Daily Forever
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5001.00 and more 20.00
Calculate your profit >>

Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.

Рефералка: 5%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

Date : 06/13/2017 02:38
From/To Account : U14040850
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 179012877
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Bit Garden Ltd User megahyipru.

***Тема создана для ознакомления!!!
__________________
Лучший Mega-Hyip.ru монитор - Возвращаю До 1500% рефских, платим больше всех.
Mega-Hyip на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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