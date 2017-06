Mega-Hyip Топ Мастер

Имя: Makc Пол: Мужской Возраст: 33 Инвестирую в: HYIP Регистрация: 15.07.2010 Сообщений: 50,602 Благодарностей: 6,092 УГ: 6 КП: 0.379

bitcoingarden - bitcoingarden.biz Я не владелец/не админ проекта.

Новый проект: Старт: 11.06.2017



Машинный перевод:



Цитата: Добро пожаловать на сайт Bit Garden Ltd! Если вы окажетесь здесь, вы определенно ищете надежные и выгодные инвестиции. Да, вы просто в нужном месте! С 2015 года наша компания предлагает управление доверительными активами самого высокого качества на основе обмена иностранной валюты и прибыльной торговли через биржи BitCoin. Нет другого мирового финансового рынка, который бы гарантировал бы ежедневную способность генерировать постоянную прибыль при больших колебаниях цен BitCoin. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будут приниматься всеми, кто использует криптовалютность и знает о своих фантастических перспективах. Bit Garden Ltd размещен на очень мощном выделенном сервере с самым высоким уровнем защиты от DDOS-атак и хакеров. Планы:



5% Daily Forever

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $500.00 5.00

Calculate your profit >>





8% Daily Forever

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $501.00 - $1000.00 8.00

Calculate your profit >>





12% Daily Forever

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $1001.00 - $2500.00 12.00

Calculate your profit >>





15% Daily forever

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $2501.00 - $5000.00 15.00

Calculate your profit >>





20% Daily Forever

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $5001.00 and more 20.00

Calculate your profit >>



Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.



Рефералка: 5%



-== Посмотреть проект и принять участие ==-



Мой вклад:



Date : 06/13/2017 02:38

From/To Account : U14040850

Amount : -50.00

Currency : USD

Batch : 179012877

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Bit Garden Ltd User megahyipru.



