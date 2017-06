fedor403 Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 21.07.2012 Сообщений: 1,565 Благодарностей: 386 УГ: 11 КП: 0.027

Раздача и продвижение монеты RUNE STONE Наткнулся на монету RUNE STONE. Скачал кошелек и получил уже 1000 монет. Присоединяйтесь к продвижению.

Вот немного информации. Использовал яндекс-переводчик.

Децентрализованная крипто-валютами работать, поддерживая единый, автоматически согласованы книга, которая содержит записи всех транзакций и баланс всех кошельков. Этот регистр, блокчейн, распространяется и обновляется среди всех участников сети автоматически для обеспечения безопасной функциональности. Валюта в этой системе хранится в кошельки, который состоит из закрытого ключа и открытого ключа. Открытый ключ-это адрес, который может быть роздан и позволяет другим пользователям отправлять деньги на этот кошелек. Только владелец закрытого ключа может потратить содержимое Кошелька; это должно быть безопасно.



Кошельки

Windows https://mega.nz/#!xqJCgJJD!eahtumc8c...G9bwaDAr5xk1BM



Linux https://mega.nz/#!NmgQEQ5A!Pbk945WiZ...pzjAIfMRBI9lz4 Githab



https://github.com/runesdev/runes

Technical Details



Type PoW/PoS

Coin name RuneStonesCoin

Coin abbreviation RUNE

Address letter R

Diff retarget each block

RPC port 18466

P2P port 18465

Block reward 5000 coins

PoS percentage 10% per year

Last PoW block block 1000

Coinbase maturity 1 blocks

Target spacing 55 seconds

Target timespan 1 block

Transaction confirmations 2 blocks

MaxTotal coin supply 5 bln coins

Premine percent 7% airdrop-development

addnode=54.190.25.138

addnode=50.188.128.5

addnode=81.240.123.108

addnode=190.1.214.55

addnode=50.188.128.5

addnode=111.125.85.168

addnode=96.33.131.50

addnode=111.125.85.168

Остальная инфа на форумах

КРИПТОИНФО И ТАЛК Algorithm ScryptType PoW/PoSCoin name RuneStonesCoinCoin abbreviation RUNEAddress letter RDiff retarget each blockRPC port 18466P2P port 18465Block reward 5000 coinsPoS percentage 10% per yearLast PoW block block 1000Coinbase maturity 1 blocksTarget spacing 55 secondsTarget timespan 1 blockTransaction confirmations 2 blocksMaxTotal coin supply 5 bln coinsPremine percent 7% airdrop-developmentaddnode=54.190.25.138addnode=50.188.128.5addnode=81.240.123.108addnode=190.1.214.55addnode=50.188.128.5addnode=111.125.85.168addnode=96.33.131.50addnode=111.125.85.168Остальная инфа на форумах

Торгуется ТУТ



В перспективе

Yobit

Cryptopia

Novaexchange



Всем профитов в данной теме!



Моя первая тема тут. Моя первая тема тут. Миниатюры

Реклама: Приходите на Blockchain & Bitcoin Conference, Санкт-Петербург, 22 июня

ФОНД -- ПОМОГИ ДЕТЯМ --

__________________