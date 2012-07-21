Раздача и продвижение монеты RUNE STONE

Наткнулся на монету RUNE STONE. Скачал кошелек и получил уже 1000 монет. Присоединяйтесь к продвижению.
Вот немного информации.Использовал яндекс-переводчик.
Децентрализованная крипто-валютами работать, поддерживая единый, автоматически согласованы книга, которая содержит записи всех транзакций и баланс всех кошельков. Этот регистр, блокчейн, распространяется и обновляется среди всех участников сети автоматически для обеспечения безопасной функциональности. Валюта в этой системе хранится в кошельки, который состоит из закрытого ключа и открытого ключа. Открытый ключ-это адрес, который может быть роздан и позволяет другим пользователям отправлять деньги на этот кошелек. Только владелец закрытого ключа может потратить содержимое Кошелька; это должно быть безопасно.
Githab
Technical Details
Торгуется ТУТ
В перспективе
Algorithm Scrypt
Type PoW/PoS
Coin name RuneStonesCoin
Coin abbreviation RUNE
Address letter R
Diff retarget each block
RPC port 18466
P2P port 18465
Block reward 5000 coins
PoS percentage 10% per year
Last PoW block block 1000
Coinbase maturity 1 blocks
Target spacing 55 seconds
Target timespan 1 block
Transaction confirmations 2 blocks
MaxTotal coin supply 5 bln coins
Premine percent 7% airdrop-development
addnode=54.190.25.138
addnode=50.188.128.5
addnode=81.240.123.108
addnode=190.1.214.55
addnode=50.188.128.5
addnode=111.125.85.168
addnode=96.33.131.50
addnode=111.125.85.168
Остальная инфа на форумах
КРИПТОИНФО
И ТАЛК
Yobit
Cryptopia
Novaexchange
Всем профитов в данной теме!
Моя первая тема тут.