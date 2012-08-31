Эфир прибавил 5000% с начала года

В понедельник эфир подорожал до рекордной отметки, вслед за биткоином.
Криптовалюта торговалась на отметке $407.10, прибавив более чем 5,001% с 1-го января.
В воскресенье биткоин превысил отметку $3,000.
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«Интерес к биткоину стимулирует аппетиты инвесторов к другим криптовалютам, которые показывают стремительный рост», -
отмечает Павел Матвеев, сооснователь платформы Wirex.
Что такое эфир?
Это криптовалюта, использующая одноименную блокчейн – технологию, задачей которой является поддержка приложений «умных контрактов», то есть компьютерных программ, которые автоматически исполняют условия контракта, если выполняются ряд критериев.
Эфир – вторая по рыночной капитализации криптовалюта ($36 млрд). Первая – биткоин ($48.91 млрд).
Почему эфир растет?
На это есть ряд причин:
- Формирование группы Enterprise Ethereum Alliance (EEA), направленной на соединение крупных предприятий с технологическими продавцами для совместной работы над проектами блокчейн. Microsoft и JPMorgan входят в эту группу;
- Рост числа ICO (IРO для криптовалют);
- Виталий Бутерин, основатель технологии Ethereum недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным по вопросу легитимизации криптовалюты;
- Правительство Сингапура делает попытки оцифровать национальную валюту, используя эту технологию;
Чего ожидать от цен?
Никола Дьюк, аналитик Forex Analytix утверждает, что эфир прорвал уровень $377, который был ключевым сопротивлением. Следующий виток роста может подтолкнуть криптовалюту к отметке $476.
В свою очередь, Павел Матвеев из Wirex убежден, что до конца года эфир может достичь $600, прибавив 53% с закрытия в понедельник.