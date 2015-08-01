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Стартап Vikey привлек €300 тыс. инвестиций

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Стартап Vikey привлек €300 тыс. инвестиций

Итальянский стартап по аренде жилья на время отпуска Vikey, расположенный в Римепривлек финансирование в размере €300 000.

Участие в раунде принимали LVenture Group и Angel Partner Group.

Под руководством исполнительного директора Луки Бернардони Vikey предоставляет платформу, которая позволяет эффективно управлять арендным бизнесом управлять процессом прибытия и отъезда клиентов сразу в нескольких съемных квартирах через приложение IOS и Android. Решение в настоящее время доступно в Риме, Милане и Флоренции, его используют на сегодня более чем 2000 пользователей.
Компания будет использовать средства для расширения в Венеции, Вероне, Турине, Неаполе и Палермо, с целью охватить 10 000 пользователей к концу 2017 года.


Перевод специально для mmgp: [url=http://www.finsmes.com/2017/06/vikey-raises-e300k-in-funding.html]http://www.finsmes.com/2017/06/vikey-raises-e300k-in-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/593eae21e7414
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