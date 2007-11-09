Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITCOLESIUM - bitcolesium.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,307
Благодарностей: 413
УГ: 16
КП: 0.000
подарки
BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 12/06/2017

языки: EN

Новый проект: BITCOLESIUM



Описание программы
Цитата:
Bitcolesium is mining bitcoins to only offer an investment platform that is user-friendly and can help investors to choose a platform where they can invest without mining themselves. Hence, we have created an innovative platform with complete infrastructure. Our platform helps users to earn Bitcoins without managing hardware, software, electricity, bandwidth or other issues.
Перевод с Google: (RU)
Цитата:
Bitcolesium - это биткойны, которые предлагают только инвестиционную платформу, удобную для пользователя, и могут помочь инвесторам выбрать платформу, на которой они могут инвестировать, не используя самих себя. Следовательно, мы создали инновационную платформу с полной инфраструктурой. Наша платформа помогает пользователям зарабатывать биткойны без управления оборудованием, программным обеспечением, электричеством, пропускной способностью или другими проблемами.
+ Инвестиционные планы:
Цитата:
0,14% - 0.20$ HOURLY FOR LIFETIME


Цитата:
* Принимает: BitCoin
* Минимальный депозит: 0.01 BTC
* Реф. программа: 5% - 2% - 1%
* DDoS защита: Genius Security Ltd
* Скрипт: GoldCoders - Licensed
* SSL: RapidSSL - GeoTrust Inc.
* Выплаты: Instantly


+ Whois
Цитата:
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM

IP Address: - 185.186.53.71 is hosted on a dedicated server
IP Location: - England - Hoxton - Genius Security Ltd

Registrar: NAMECHEAP, INC.
Domain: Created on 2017-05-27 - Expires on 2018-05-27 - Updated on 2017-05-27

+ Мой вклад:
Цитата:
−0.03105892 BTC
Bitcoin address: 1ECQRCkLidmVoCGbbFFT6Ff6N9UcwVa75Q
https://btc.blockr.io/tx/info/7b008a...42befe4d369a6c

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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Я не несу ответственности за ваши решения!
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myhyipsnet вне форума  
Старый Сегодня, 18:11
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,290
Благодарностей: 1,262
УГ: 13
КП: 0.420
подарки
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Бонус за регу 1BTC,разбитый на копейки!Проект не о чем,если чесно в подобных даже в бу выходил только благодаря рефке!
Мимо однозначно!
__________________
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davidd вне форума  
Старый Сегодня, 18:14
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,783
Благодарностей: 1,837
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Из ФАО
Взимаете ли вы плату за вывод средств?
Bitcolesium.ком взимает 2% комиссии на вывод средств.

да и платить по ходу будет через магаз:
Какой минимум для вывода?
Вы можете вывести любую сумму, которая превышает 0,004 Биткоина.
__________________
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Bitcoin кошель без платы за транзакции
Aren вне форума  
Старый Сегодня, 18:20
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,290
Благодарностей: 1,262
УГ: 13
КП: 0.420
подарки
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Цитата:
Сообщение от Aren Посмотреть сообщение
Из ФАО
Взимаете ли вы плату за вывод средств?
Bitcolesium.ком взимает 2% комиссии на вывод средств.

да и платить по ходу будет через магаз:
Какой минимум для вывода?
Вы можете вывести любую сумму, которая превышает 0,004 Биткоина.
Жадноватый админка мало того что вывод основного 7%,для биточника мон со старта,да и расклад не фартовый!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

BITPALAS- 10% в день - рефбек 5% от депа
davidd вне форума  
Старый Сегодня, 18:25
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,783
Благодарностей: 1,837
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Цитата:
Сообщение от davidd Посмотреть сообщение
Жадноватый админка мало того что вывод основного 7%,для биточника мон со старта,да и расклад не фартовый!
Дак тут-всё понятно! Кто хочет пусть тот и играет, только без меня!
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Bitcoin кошель без платы за транзакции
Aren вне форума  
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davidd (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:32
#6
HYIP.Observer
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Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
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Инвестирую в: HYIP
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награды Ветеран MMGP.RU 
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Открыл, закрыл, забыл...

Дизайн аля 2014 и цветовая гамма бьет по глазам. Даже не стал шарить по сайту в поисках минусов, глаза выедает...
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InfernusZp вне форума  
Старый Сегодня, 18:36
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 8,366
Благодарностей: 4,150
УГ: 26
КП: 0.425
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Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Цитата:
Сообщение от InfernusZp Посмотреть сообщение
Открыл, закрыл, забыл...
Можно проще назвать ОЗЗ
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Prext вне форума  
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InfernusZp (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:51
#8
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,264
Благодарностей: 868
УГ: 7
КП: 0.035
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Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Мода на копилки. Скороскамов сейчас будет туча ....
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