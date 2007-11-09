Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 19:26
Сегодня, 18:01
#
1
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,307
Благодарностей: 413
УГ: 16
подарки
BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 12/06/2017
языки: EN Описание программы
Цитата:
Bitcolesium is mining bitcoins to only offer an investment platform that is user-friendly and can help investors to choose a platform where they can invest without mining themselves. Hence, we have created an innovative platform with complete infrastructure. Our platform helps users to earn Bitcoins without managing hardware, software, electricity, bandwidth or other issues.
Перевод с Google: (RU)
Цитата:
Bitcolesium - это биткойны, которые предлагают только инвестиционную платформу, удобную для пользователя, и могут помочь инвесторам выбрать платформу, на которой они могут инвестировать, не используя самих себя. Следовательно, мы создали инновационную платформу с полной инфраструктурой. Наша платформа помогает пользователям зарабатывать биткойны без управления оборудованием, программным обеспечением, электричеством, пропускной способностью или другими проблемами.
+ Инвестиционные планы:
Цитата:
0,14% - 0.20$ HOURLY FOR LIFETIME
Цитата:
* Принимает:
BitCoin
* Минимальный депозит: 0.01 BTC
* Реф. программа: 5% - 2% - 1%
* DDoS защита: Genius Security Ltd
* Скрипт: - Licensed GoldCoders
* SSL: RapidSSL - GeoTrust Inc.
* Выплаты: Instantly
+ Whois
Цитата:
Name Server:
NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM
IP Address: - 185.186.53.71 is hosted on a dedicated server
IP Location: - England - Hoxton - Genius Security Ltd
Registrar: NAMECHEAP, INC.
Domain: Created on 2017-05-27 - Expires on 2018-05-27 - Updated on 2017-05-27
+ Мой вклад:
>> Посмотреть и Зарегистрироваться << Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Сегодня, 18:11
#
2
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,290
Благодарностей: 1,262
УГ: 13
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Бонус за регу 1BTC,разбитый на копейки!Проект не о чем,если чесно в подобных даже в бу выходил только благодаря рефке!
Мимо однозначно!
Сегодня, 18:14
#
3
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,783
Благодарностей: 1,837
УГ: 0
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Из ФАО
Взимаете ли вы плату за вывод средств?
Bitcolesium.ком взимает 2% комиссии на вывод средств.
да и платить по ходу будет через магаз:
Какой минимум для вывода?
Вы можете вывести любую сумму, которая превышает 0,004 Биткоина.
Сегодня, 18:20
#
4
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,290
Благодарностей: 1,262
УГ: 13
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Цитата:
Сообщение от
Aren
Из ФАО
Взимаете ли вы плату за вывод средств?
Bitcolesium.ком взимает 2% комиссии на вывод средств.
да и платить по ходу будет через магаз:
Какой минимум для вывода?
Вы можете вывести любую сумму, которая превышает 0,004 Биткоина.
Жадноватый админка мало того что вывод основного 7%,для биточника мон со старта,да и расклад не фартовый!
Сегодня, 18:25
#
5
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,783
Благодарностей: 1,837
УГ: 0
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Цитата:
Сообщение от
davidd
Жадноватый админка мало того что вывод основного 7%,для биточника мон со старта,да и расклад не фартовый!
Дак тут-всё понятно! Кто хочет пусть тот и играет, только без меня!
Сегодня, 18:32
#
6
HYIP.Observer
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,414
Благодарностей: 1,160
УГ: 31
награды
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Открыл, закрыл, забыл...
Дизайн аля 2014 и цветовая гамма бьет по глазам. Даже не стал шарить по сайту в поисках минусов, глаза выедает...
Сегодня, 18:36
#
7
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 8,366
Благодарностей: 4,150
УГ: 26
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Цитата:
Сообщение от
InfernusZp
Открыл, закрыл, забыл...
Можно проще назвать ОЗЗ
Сегодня, 18:51
#
8
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,264
Благодарностей: 868
УГ: 7
подарки
Re: BITCOLESIUM - bitcolesium.com
Мода на копилки. Скороскамов сейчас будет туча ....
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Сегодня, 19:26