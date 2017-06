myhyipsnet Профессионал

BITCOLESIUM - bitcolesium.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 12/06/2017



языки: EN



Новый проект: BITCOLESIUM







Описание программы

Цитата: Bitcolesium is mining bitcoins to only offer an investment platform that is user-friendly and can help investors to choose a platform where they can invest without mining themselves. Hence, we have created an innovative platform with complete infrastructure. Our platform helps users to earn Bitcoins without managing hardware, software, electricity, bandwidth or other issues. Перевод с Google: (RU)

Цитата: Bitcolesium - это биткойны, которые предлагают только инвестиционную платформу, удобную для пользователя, и могут помочь инвесторам выбрать платформу, на которой они могут инвестировать, не используя самих себя. Следовательно, мы создали инновационную платформу с полной инфраструктурой. Наша платформа помогает пользователям зарабатывать биткойны без управления оборудованием, программным обеспечением, электричеством, пропускной способностью или другими проблемами. + Инвестиционные планы:

Цитата: 0,14% - 0.20$ HOURLY FOR LIFETIME



Цитата: * Принимает: BitCoin

* Минимальный депозит: 0.01 BTC

* Реф. программа: 5% - 2% - 1%

* DDoS защита: Genius Security Ltd

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: RapidSSL - GeoTrust Inc.

* Выплаты: Instantly



+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM



IP Address: - 185.186.53.71 is hosted on a dedicated server

IP Location: - England - Hoxton - Genius Security Ltd



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-05-27 - Expires on 2018-05-27 - Updated on 2017-05-27

+ Мой вклад:

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

