Росфинмониторинг одобряет создание национальной криптовалюты

Росфинмониторинг поддерживает идею создания национальной криптовалюты, заявил замглавы ведомства Павел Ливадный. Он также подчеркивает необходимость госрегулирования цифровых денег.
«Мы считаем целесообразным создание национальной криптовалюты», – сообщил он, напомнив, что говорил об этом ещё в прошлом году.
В рамках разработки соответствующего платежного инструмента Банком России и Минфином, Росфинмониторинг будет работать над устранением анонимности при его использовании.
«Мы понимаем, какое отрицательное влияние могут оказывать криптовалюты на национальные экономики и стабильность финансовых систем. Однако, все развитые страны регулируют эту область, поэтому мы не можем оставаться в стороне, – считает Ливадный.
– Вопрос о том, будет ли это регулирование действующих криптовалют, или созданной тем или иным системообразующим банком или Центральным банком, ещё решается, самое главное – максимально освободить этот сектор от анонимности для учёта обмена криптовалют на фиатные валюты и государственного контроля за ними».
Относительно сроков создания национальной криптовалюты и определения её статуса Росфинмониторинг будет опираться на проекты, подготовленные ЦБ и Минфином.
Источник