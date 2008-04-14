UKPME - ukpme.com

Планы nvestment 1,8% ежедневно в течение 60 дней (в основном включено)
Минимальный вклад $10
Рефские до 3%
Вывод типа Мгновенно
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Перевод с Google:
Цитата:
UKPME была полностью включена в Соединенное Королевство как «UK Precious Metals Exploration & Mining, Ltd.» Мы участвуем в исследовании потенциальных свойств для горнодобывающих операций во всем мире, а также в дальнейшем развитии существующих операций. Наше основное внимание уделяется добыче металлов, таких как золото, серебро и медь.
Мы открыли нашу компанию для частных инвестиций, чтобы позволить нам приобрести дополнительное оборудование и изучить новые места для приобретения, добычи и маркетинга ресурсов. У нас есть несколько планов по предоставлению вам щедрой прибыли на ваш депозит, независимо от суммы вашего инвестирования.
Вам предлагается присоединиться к этой исключительной возможности, чтобы воспользоваться добывающей отраслью драгоценных металлов, где можно получить огромную прибыль и, как ожидается, будет расти в ближайшем будущем.
Инвестиционные планы:
Цитата:
1,8% ежедневно в течение 60 дней (в основном включено)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 500,00 1,80
Domain Information
Domain:
ukpme.com
Registrar:
NAMECHEAP INC.
Registration Date:
2017-02-03
Expiration Date:
2018-02-03
Updated Date:
2017-02-17
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.ddos-guard.net
ns2.ddos-guard.net
ns3.ddos-guard.net
ns4.ddos-guard.net
ns5.ddos-guard.net
ns6.ddos-guard.net
Мой вклад:
Цитата:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your Perfect Money account.
Accounts: U1991047->U13945070.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to UKPME - UK Precious Metals Exploration Mining User naale..
Date: 04:13 25.04.17.
Batch: 173890627.