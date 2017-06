Naale Премиум



UKPME - ukpme.com Я не админ!



Принимает:Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: UkPme



Планы nvestment 1,8% ежедневно в течение 60 дней (в основном включено)



Минимальный вклад $10



Рефские до 3%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от by DDos-Guard



Перевод с Google:



Цитата: UKPME была полностью включена в Соединенное Королевство как « UK Precious Metals Exploration & Mining, Ltd. » Мы участвуем в исследовании потенциальных свойств для горнодобывающих операций во всем мире, а также в дальнейшем развитии существующих операций. Наше основное внимание уделяется добыче металлов, таких как золото, серебро и медь.



Мы открыли нашу компанию для частных инвестиций, чтобы позволить нам приобрести дополнительное оборудование и изучить новые места для приобретения, добычи и маркетинга ресурсов. У нас есть несколько планов по предоставлению вам щедрой прибыли на ваш депозит, независимо от суммы вашего инвестирования.



Вам предлагается присоединиться к этой исключительной возможности, чтобы воспользоваться добывающей отраслью драгоценных металлов, где можно получить огромную прибыль и, как ожидается, будет расти в ближайшем будущем. Инвестиционные планы:



Цитата: 1,8% ежедневно в течение 60 дней (в основном включено)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 500,00 1,80 Посмотреть и Зарегистрироваться



Цитата: The amount of 60 USD has been withdrawn from your Perfect Money account.

Accounts: U1991047->U13945070.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to UKPME - UK Precious Metals Exploration Mining User naale..

Date: 04:13 25.04.17.

Принимает:Payeer,AdvCash,PerfectMoney
Минимальный вклад $10
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
DDoS зашита от by DDos-Guard
Перевод с Google:

Мой вклад:

