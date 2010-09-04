Индийский производитель алюминиевой продукции инвестирует $770 млн. в свое развитие

Индийская компания Hindalco Industries намерена расширить выпуск алюминиевой продукции в ближайшие 5 лет. Такое заявление сделал управляющий директор Birla Group, в состав которой входит Hindalco, Сатиш Паи. По его словам, компания намерена увеличить производство алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью с нынешних 480 тыс. тонн до 800 тыс. тонн в год.
Для достижения поставленных целей Hindalco планирует приобрести дополнительные мощности по выпуску алюминиевого проката или производству экструзий. При этом Сатиш Паи отметил, что существующие мощности по выплавке первичного алюминия в Индии избыточны. На сегодняшний день общий объем данных мощностей достигает 4 млн. тонн в год, из которых 1,3 млн. тонн приходится на Hindalco. Однако внутренние потребности в первичном алюминии не превышают 3 млн. тонн в год.
По прогнозам экспертов компании, в ближайшие 5 лет должен вырасти спрос на алюминиевую продукцию. Он будет обусловлен крупномасштабными инфраструктурными проектами и подъему в жилищном строительстве. За счет этого за данный период времени внутреннее потребление алюминия в стране может повыситься в 2 раза, до 6 млн. тонн в год – за счет кабельной продукции, листового алюминия, фольги.
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