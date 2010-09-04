Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,054 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Индийский производитель алюминиевой продукции инвестирует $770 млн. в свое развитие

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:44
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,800
Благодарностей: 2,308
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Индийский производитель алюминиевой продукции инвестирует $770 млн. в свое развитие

Индийская компания Hindalco Industries намерена расширить выпуск алюминиевой продукции в ближайшие 5 лет. Такое заявление сделал управляющий директор Birla Group, в состав которой входит Hindalco, Сатиш Паи. По его словам, компания намерена увеличить производство алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью с нынешних 480 тыс. тонн до 800 тыс. тонн в год.

Для достижения поставленных целей Hindalco планирует приобрести дополнительные мощности по выпуску алюминиевого проката или производству экструзий. При этом Сатиш Паи отметил, что существующие мощности по выплавке первичного алюминия в Индии избыточны. На сегодняшний день общий объем данных мощностей достигает 4 млн. тонн в год, из которых 1,3 млн. тонн приходится на Hindalco. Однако внутренние потребности в первичном алюминии не превышают 3 млн. тонн в год.

По прогнозам экспертов компании, в ближайшие 5 лет должен вырасти спрос на алюминиевую продукцию. Он будет обусловлен крупномасштабными инфраструктурными проектами и подъему в жилищном строительстве. За счет этого за данный период времени внутреннее потребление алюминия в стране может повыситься в 2 раза, до 6 млн. тонн в год – за счет кабельной продукции, листового алюминия, фольги.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Производитель свинины KSG Agro инвестирует в расширение поголовья bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.05.2017 00:24
"Укрпочта" инвестирует в свое развитие $500 млн. в ближайшие пять лет bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.02.2017 15:58
Украинский производитель яиц инвестирует в развитие своего бизнеса в Польше bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 14.12.2016 03:02
Xiaomi инвестирует $25 млн. в индийский стриминговый сервис Hungama Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 2 04.04.2016 22:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
1dayprofit - www.1dayprofit.net
От unkind в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OPLOTT
ФБР США предупредило, что бинарные опционы опасны
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
Италия начинает продавать право на проживание в этой стране
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Autoplayhyip - Www.autoplayhyip.com
От autoplayhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
День биткойн-пиццы решено отметить благотворительной акцией
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар tiu-bik
Турнир №66. Ставки, обсуждения, таблица (25000 рублей от 1xbet.com)
От tiu-bik в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
.     
Пользователей
413,054
Тем
473,665
Сообщений
11,731,126

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube