The Highstreet International Ltd-thehighstreetinvestment.net



О компании:



Добро пожаловать в The HighStreet Investment! Мы инвестиционная компания, основанная группой финансовых экспертов, которые имеют многолетний опыт торговли на финансовых рынках. Наша торговая команда используют различные стратегии для торговли на разных рынках, которая включает Форекс, сырьевые товары и фондовые рынки. Это низкий риск стратегия высокого дохода, который имеет большое проверенные возвращается. Мы предпочитаем, чтобы управлять фондом через много различных стратегий и применять эти методы для различных рынков по всему миру. При этом риск будет контролироваться эффективным образом и прибыль производится в стабильных отношениях. Присоединяйтесь к нам и богатеть. Мы платим каждый час!



Инвестиционные планы:



1) Почасовой для 72 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



1,48% / Ежечасно

Программа 72 часов

Минимум - $ 10

Максимум - $ 99



2) Почасовой для 48 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



2,6% / Ежечасно

Программа 48 часов

Минимум - $ 100

Максимум - $ 199



3) Почасовой для 24 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



10,42% / Ежечасно

Программа 24 часа

Минимум - $ 200

Максимум - $ 50 000



Выплаты ручные до 48 часов,обычно инстант.



Платежные системы:



Perfect Money,USD

PAYEER,USD

Bitcoin



Посмотрите сайт здесь:



http://thehighstreetinvestment.net/?ref=Montreal



Партнерская программа 2 уровня: 5% и 2%



Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!



Мой вклад в финансовую компанию:







06.11.17 16:36 Account Transfer -20.00 Sent Payment: 20.00 USD to account U13536604 from U7664***. Batch: 178892557. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to thehighstreetinvestment.net User Montreal.



Темы на заграничных форумах:



Контактная информация:



