Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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The Highstreet International Ltd-thehighstreetinvestment.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 19:35
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 2,829
Благодарностей: 1,224
УГ: 60
КП: 0.078
The Highstreet International Ltd-thehighstreetinvestment.net
Дата открытия финансовой компании 24 мая 2017 года.

О компании:

Добро пожаловать в The HighStreet Investment! Мы инвестиционная компания, основанная группой финансовых экспертов, которые имеют многолетний опыт торговли на финансовых рынках. Наша торговая команда используют различные стратегии для торговли на разных рынках, которая включает Форекс, сырьевые товары и фондовые рынки. Это низкий риск стратегия высокого дохода, который имеет большое проверенные возвращается. Мы предпочитаем, чтобы управлять фондом через много различных стратегий и применять эти методы для различных рынков по всему миру. При этом риск будет контролироваться эффективным образом и прибыль производится в стабильных отношениях. Присоединяйтесь к нам и богатеть. Мы платим каждый час!

Инвестиционные планы:

1) Почасовой для 72 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

1,48% / Ежечасно
Программа 72 часов
Минимум - $ 10
Максимум - $ 99

2) Почасовой для 48 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

2,6% / Ежечасно
Программа 48 часов
Минимум - $ 100
Максимум - $ 199

3) Почасовой для 24 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

10,42% / Ежечасно
Программа 24 часа
Минимум - $ 200
Максимум - $ 50 000

Выплаты ручные до 48 часов,обычно инстант.

Платежные системы:

Perfect Money,USD
PAYEER,USD
Bitcoin

Посмотрите сайт здесь:

http://thehighstreetinvestment.net/?ref=Montreal

Партнерская программа 2 уровня: 5% и 2%

Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!

Мой вклад в финансовую компанию:



06.11.17 16:36 Account Transfer -20.00 Sent Payment: 20.00 USD to account U13536604 from U7664***. Batch: 178892557. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to thehighstreetinvestment.net User Montreal.

Темы на заграничных форумах:

http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=552845

http://www.moneymakergroup.com/Highs...t-t536734.html

Контактная информация:

Электронная почта: admin@thehighstreetinvestment.net
Anglijsk вне форума  
Старый Сегодня, 20:00
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,757
Благодарностей: 6,009
УГ: 70
КП: 0.390
подарки
Re: The Highstreet International Ltd-thehighstreetinvestment.net
Цитата:
Сообщение от Anglijsk Посмотреть сообщение
3) Почасовой для 24 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
10,42% / Ежечасно
Ни че себе - 250% за 24 часа и от куда только у админа столько баблищя шоб раздавать Или он не для этого запустился
__________________
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 20:35
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 2,829
Благодарностей: 1,224
УГ: 60
КП: 0.078
Автор темы Re: The Highstreet International Ltd-thehighstreetinvestment.net
Минимальная сумма на вывод-5 долларов.
Anglijsk вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:44
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