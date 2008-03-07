Ищу партнерку или сервис Подскажите ?
Возможно может быть, и нет такого сервиса еще.
Но лучше спрошу. Только просьба не Пинать сильно ))) Ищу сервис. Чтобы была возможность купить место под ссылку в кнопке.
Например есть у меня 5 разных партнерских программ. В описание есть кнопка регистрации. И хотелось бы что бы. Мог любой желающий поставить ссылку в эту кнопку. Ну типа как в ротобоне. (Покупка Банера). А тут что бы можно было вставить ссылку в любую кнопку. И чтобы все автоматезированно. Что бы была возможность ставить цену на ссылку. И срок размещения. Короче что то типа аренда кнопки . На сайте. Буду благодарен. Если поможете мне с данным выбором. Если всетаки есть такое. Пишите могу стать вашим Рефом. По желанию. Спс заранее.