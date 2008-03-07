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Ищу партнерку или сервис Подскажите ?

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Старый Сегодня, 18:02
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ищу партнерку или сервис Подскажите ?
Ищу партнерку или сервис Подскажите ?

Возможно может быть, и нет такого сервиса еще.
Но лучше спрошу. Только просьба не Пинать сильно ))) Ищу сервис. Чтобы была возможность купить место под ссылку в кнопке.
Например есть у меня 5 разных партнерских программ. В описание есть кнопка регистрации. И хотелось бы что бы. Мог любой желающий поставить ссылку в эту кнопку. Ну типа как в ротобоне. (Покупка Банера). А тут что бы можно было вставить ссылку в любую кнопку. И чтобы все автоматезированно. Что бы была возможность ставить цену на ссылку. И срок размещения. Короче что то типа аренда кнопки . На сайте. Буду благодарен. Если поможете мне с данным выбором. Если всетаки есть такое. Пишите могу стать вашим Рефом. По желанию. Спс заранее.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:14
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