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Счет Correct:3422520 (Share4You)

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Имя: Евгений
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Счет Correct:3422520 (Share4You)
  1. Название счета: Correct - 3422520 [Share4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 17.03.2017
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 32%
      162 USD
    • Минимальный депозит для участия: 4 USD
    • Тип счета: Cent USD
    • Рекомендуемый депозит: 162 USD

  3. Показатели сделок:
    • Средние показатели:
      • Сред. нед. прирост: 37.6%
      • Прибыльные сделки: 57.14%
    • Максимальная прибыльная сделка: -
    • Максимальная убыточная сделка: -


  4. Вознаграждение управляющего: 8$ за лот

  5. Манименеджмент: уровень риска - высокий

  6. Торговая стратегия:
    Торговля преимущественно на паре евро - фунт, подписываться можно с любым балансом исходя из масштаба 1 к 1, при балансе счета - 100, т.е. чем меньше Ваш баланс, тем ниже масштаб и наоборот.

  7. Контактная информация: связь через сайт - https://www.share4you.com/ru/master/3422520/Cent5/

  8. Другие счета трейдера: не указано


    Результаты
    • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 90,37%
    • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 290,72%
    • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 209,57%
__________________
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