Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
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Евгений
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Счет Correct:3422520 (Share4You)
Название счета: Correct - 3422520 [Share4You]
Информация о счете: Дата создания счета: 17.03.2017
Валюта счета: USD
Максимальная просадка: 32%
162 USD Минимальный депозит для участия: 4 USD
Тип счета: Cent USD
Рекомендуемый депозит: 162 USD
Показатели сделок: Средние показатели:
Сред. нед. прирост:
37.6% Прибыльные сделки:
57.14% Максимальная прибыльная сделка: -
Максимальная убыточная сделка: -
Вознаграждение управляющего: 8$ за лот
Манименеджмент: уровень риска - высокий
Торговая стратегия:
Торговля преимущественно на паре евро - фунт, подписываться можно с любым балансом исходя из масштаба 1 к 1, при балансе счета - 100, т.е. чем меньше Ваш баланс, тем ниже масштаб и наоборот.
Контактная информация: связь через сайт - https://www.share4you.com/ru/master/3422520/Cent5/
Другие счета трейдера: не указано
Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] :
90,37% Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] :
290,72% Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] :
209,57%
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