Тимон спекулянт



Акции крупнейших IT-компаний США подешевели за день почти на $98 млрд

Акции таких компаний как Facebook, Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon гиганты в мире IT технологий потеряли за сутки на снижении стоимости акций в общей сложности 97,5 миллиардов долларов. Данное снижение произошло на экспертном мнении ведущих аналитиков американского банка Goldman Sachs в докладе о развитии инвестирования в технологическом секторе.



По мнению аналитиков цена акций пятерки ведущих компаний в сфере IT технологий сильно завышена и стоит с осторожностью инвесторам относиться к такому быстрому росту в этом году. На что рынок отреагировал и спрос на данные акции временно упал что повлекло за собой распродажу акций и естественно снижение цены акций на фондовом рынке.



Данный инцидент очень хорошо показывает насколько просто некоторым влиятельным компаниям в мире инвестиций уронить стоимость той или иной акции на основе простых слов о развитии компаний и рекомендаций по поводу инвестирования в те или иные акции.



