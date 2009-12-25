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Цена Ethereum превысила $300

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Цена Ethereum превысила $300
Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) обновила новый исторический максимум, преодолев отметку в $300. Лишь за последнюю неделю цифровая валюта выросла на 37% и в настоящий момент капитализация ETH составляет $28,1 млрд.


Данные: coinmarketcap

Еще более впечатляющим рост цены Ethereum кажется на недельном графике:



Примечательно, что в самом начале текущего года ETH торговалась в районе $8.

Напомним, отметку в $200 криптовалюта Ethereum преодолела всего две недели назад.

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криптовалюта, новости
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