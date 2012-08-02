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Прибыль SWIFT снизилась на 31% в 2016 году

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Прибыль SWIFT снизилась на 31% в 2016 году
В прошлом году затраты на борьбу против банковских кибератак сказались на прибыли SWIFT. Международная система передачи информации и совершения платежей SWIFT, которую используют финансовые учреждения со всего мира для ежедневного перемещения триллионов долларов, потратила значительную часть полученной прибыли на улучшение системы защиты переводов.



В феврале прошлого года хакеры украли $ 81 миллион из центрального банка Бангладеша после получения доступа к терминалу SWIFT. С тех пор появилось множество новостей об успешных и неудачных попытках хаков системы переводов, которую раньше считали полностью безопасной. Несмотря на негативные новости, в июне 2016 года объем трафика в сети увеличился и достиг максимального значения — более 30 миллионов сообщений. Все эти факторы напрямую повлияли на прибыль SWIFT, которая до вычета налогообложения и скидок партнерам снизилась на 31% до $ 53 млн. В годовом отчете компании сообщается, что сумма должна быть больше, но значительная часть денег была инвестирована в обеспечение безопасности.

Председатель бельгийской системы SWIFT Явар Шах сказал, что главная миссия Сообщества всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации — сочетание целей управления с заданным уровнем безопасности. После того, как SWIFT была подвергнута критике со стороны бывших сотрудников и клиентов за то, что компания не заметила слабых мест при транспортировке сообщений и денег, система расширила команды по безопасности и разработала дополнительные инструменты для контроля транзакций клиентами, которые помогают выявлять аномальную активность.

Система SWIFT работает в качестве услуги для всех банков, причем клиенты часто используют технологию при наличии оптимальных скидок. В 2016 году никаких акций не проводилось, а в 2015 году общая сумма клиентских скидок составила € 33 млн.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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