Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Купон Google Adwords

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Обсуждение покупки и продажи контекстной рекламы от Google Adsense/Adwords.
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Старый Сегодня, 01:02
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 360
Благодарностей: 80
УГ: 0
КП: 0.141
подарки
Купон Google Adwords
Многие из нас получают купоны на рекламу от AdWords в качестве подарка.
Так вот, и мне сегодня за покупку домена пришел такой подарок - купон на 2000 рублей.

Как я понял, эти деньги невозможно потратить на рекламу или вывести, их можно только компенсировать. Т.е. вы заказываете рекламу на 2000+ рублей, затем вводите номер купона и AdWords возвращает вам на баланс 2000 рублей, которые вы снова сможете потратить на рекламу.

Так как я не являюсь рекламодателем, могу отдать купон в хорошие руки. Пишите в личку
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

0.5$ за одно сообщение на форуме о Форекс трейдинге на счет брокера
Resnitsi вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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