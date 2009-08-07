Купон Google Adwords

Многие из нас получают купоны на рекламу от AdWords в качестве подарка.
Так вот, и мне сегодня за покупку домена пришел такой подарок - купон на 2000 рублей.
Как я понял, эти деньги невозможно потратить на рекламу или вывести, их можно только компенсировать. Т.е. вы заказываете рекламу на 2000+ рублей, затем вводите номер купона и AdWords возвращает вам на баланс 2000 рублей, которые вы снова сможете потратить на рекламу.
Так как я не являюсь рекламодателем, могу отдать купон в хорошие руки. Пишите в личку