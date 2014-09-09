Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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beach-yulia.ru - Пляж от Юли

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 23:12
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.04.2017
Сообщений: 114
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.016
beach-yulia.ru - Пляж от Юли


Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.06.2017

Пляж от Юли

Об игре:

Нанять аниматоров:

У нас Вы можете нанять девушек аниматоров. Каждая из них приносит особый доход, которые можно потом обменять на реальные деньги. Каждая девушка даёт разное количество дохода, чем дороже она тем больше доход. Вы можете нанимать любое их количество, у каждого аниматора есть свое время работы, сколько осталось времени Вы можете посмотреть в разделе "Профиль".

Света - цена 10 рублей зарабатывает 0,24 р. в сутки
12 р за 50 дней

Марина - цена 100 рублей зарабатывает 1,68 р. в сутки
151,20 р за 90 дней

Лена - цена 1000 рублей зарабатывает 12 р. в сутки
1440 р за 120 дней

Юля - цена 5000 рублей зарабатывает 49,92 р. в сутки
7488 р за 150 дней

Мой пляж:

Тут показано сколько Вы получили доход с каждого девушки аниматора. Собрать можно не чаще чем раз в час.

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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