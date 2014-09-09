beach-yulia.ru - Пляж от Юли

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Нанять аниматоров:
Старт проекта 10.06.2017
Пляж от Юли
У нас Вы можете нанять девушек аниматоров. Каждая из них приносит особый доход, которые можно потом обменять на реальные деньги. Каждая девушка даёт разное количество дохода, чем дороже она тем больше доход. Вы можете нанимать любое их количество, у каждого аниматора есть свое время работы, сколько осталось времени Вы можете посмотреть в разделе "Профиль".
Света
- цена 10 рублей зарабатывает 0,24 р. в сутки
12 р за 50 дней
Марина
- цена 100 рублей зарабатывает 1,68 р. в сутки
151,20 р за 90 дней
Лена
- цена 1000 рублей зарабатывает 12 р. в сутки
1440 р за 120 дней
Юля
- цена 5000 рублей зарабатывает 49,92 р. в сутки
7488 р за 150 дней
Мой пляж:
Тут показано сколько Вы получили доход с каждого девушки аниматора. Собрать можно не чаще чем раз в час.
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Партнерская программа позволит Вам приглашать друзей и зарабатывать на этом 5% (на вывод) от каждого пополнения Вашего друга!
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Payeer
Дополнительно
Серфинг
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