Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
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Kronebank - Kronebank.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:20
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,891
Благодарностей: 2,919
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.006
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Kronebank - Kronebank.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Kronebank

Планы nvestment 0,46% Почасовой за 240 часов / 0,28% в час за 480 часов / 0,22% в час за 720 часов

Минимальный вклад $10

Рефские до 2% - 8%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDOS-GUARD

Перевод с Google:

Цитата:
Что такое Kronebank?
Мы предоставляем краткосрочные кредиты через нашу сеть офисов, а также онлайн-услуги. Наши услуги ежедневно обслуживают более 10 000 человек по всему миру. И мы даем вам возможность выступать в качестве кредитора краткосрочных кредитов и получать стабильный высокий процент. Не секрет, что срочные кредиты и микрокредиты имеют более высокую процентную ставку, чем долгосрочные кредиты. Таким образом, у нас есть возможность собрать средства у наших инвесторов и выплатить им более высокую прибыль, чем предоставляют большинство финансовых организаций мира.
Инвестиционные планы:

Цитата:
0,46% Почасовой за 240 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 10000,00 0,46

0.28% Почасовой за 480 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 2 $ 10,00 - $ 10000,00 0,28

0.28% Почасовой за 480 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 3 $ 10,00 - $ 10000,00 0,22
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U14903284.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to kronebank.com User naale..
Date: 18:22 10.06.17.
Batch: 178825408.
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 21:23.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 21:32
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,254
Благодарностей: 860
УГ: 7
КП: 0.035
подарки
Re: Kronebank - Kronebank.com
По технике неплохо смотрится. И доходность разумная. В закладки.
__________________
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 21:53
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 4,358
Благодарностей: 549
УГ: 3
КП: 0.157
подарки
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
По технике неплохо смотрится. И доходность разумная. В закладки.
Вы так шутите с 10-ки за 10 дней получить 1.04$?
__________________
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rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 21:58
#4
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,254
Благодарностей: 860
УГ: 7
КП: 0.035
подарки
Re: Kronebank - Kronebank.com
Цитата:
Сообщение от rysi1967 Посмотреть сообщение
Вы так шутите с 10-ки за 10 дней получить 1.04$?
я к тому что с таким маркетингом можно не бояться хитрана, ибо он рабочий и спокойно можно крутить деп кругов 10... если админ позволит конечно -)
__________________
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HyipClub ---RCB платит с швейцарской точностью
ssergiuss на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
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