Kronebank - Kronebank.com

Планы nvestment 0,46% Почасовой за 240 часов / 0,28% в час за 480 часов / 0,22% в час за 720 часов
Минимальный вклад $10
Рефские до 2% - 8%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDOS-GUARD
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Цитата:
Что такое Kronebank?
Мы предоставляем краткосрочные кредиты через нашу сеть офисов, а также онлайн-услуги. Наши услуги ежедневно обслуживают более 10 000 человек по всему миру. И мы даем вам возможность выступать в качестве кредитора краткосрочных кредитов и получать стабильный высокий процент. Не секрет, что срочные кредиты и микрокредиты имеют более высокую процентную ставку, чем долгосрочные кредиты. Таким образом, у нас есть возможность собрать средства у наших инвесторов и выплатить им более высокую прибыль, чем предоставляют большинство финансовых организаций мира.
Инвестиционные планы:
Цитата:
0,46% Почасовой за 240 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 10000,00 0,46
0.28% Почасовой за 480 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 2 $ 10,00 - $ 10000,00 0,28
0.28% Почасовой за 480 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 3 $ 10,00 - $ 10000,00 0,22