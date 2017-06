Naale Премиум



Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 42,891 Благодарностей: 2,919 Записей в блоге: 1 УГ: 14 КП: 0.006 подарки награды

Kronebank - Kronebank.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Kronebank



Планы nvestment 0,46% Почасовой за 240 часов / 0,28% в час за 480 часов / 0,22% в час за 720 часов



Минимальный вклад $10



Рефские до 2% - 8%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от DDOS-GUARD



Перевод с Google:



Цитата: Что такое Kronebank?

Мы предоставляем краткосрочные кредиты через нашу сеть офисов, а также онлайн-услуги. Наши услуги ежедневно обслуживают более 10 000 человек по всему миру. И мы даем вам возможность выступать в качестве кредитора краткосрочных кредитов и получать стабильный высокий процент. Не секрет, что срочные кредиты и микрокредиты имеют более высокую процентную ставку, чем долгосрочные кредиты. Таким образом, у нас есть возможность собрать средства у наших инвесторов и выплатить им более высокую прибыль, чем предоставляют большинство финансовых организаций мира. Инвестиционные планы:



Цитата: 0,46% Почасовой за 240 часов

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 10000,00 0,46



0.28% Почасовой за 480 часов

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 2 $ 10,00 - $ 10000,00 0,28



0.28% Почасовой за 480 часов

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 3 $ 10,00 - $ 10000,00 0,22 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U14903284.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to kronebank.com User naale..

Date: 18:22 10.06.17.

Batch: 178825408. :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney$102% - 8%МгновенноComodo CA LimitedDDOS-GUARDПеревод с Google:Мой вклад:

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________ Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 21:23 .