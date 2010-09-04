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Platelet BioGenesis для процесса получения тромбоцитов привлекла $10 млн инвестиций

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Platelet BioGenesis для процесса получения тромбоцитов привлекла $10 млн инвестиций


Американская биотехнологическая компания Platelet BioGenesis из Бостона штат Массачусетс является разработчиком процесса получения тромбоцитов из стволовых клеток для терапевтического применения и предназначены для спасения жизни человека и для этих целей привлекла $10 млн. инвестиций в серии А.

Инвестиционный раунд возглавил фонд Qiming Healthcare, а также приняли участие Vivo Capital, венчурная компания VI, Adena Partners, eCoast Angels и другие.

Компания намерена использовать привлеченные средства для дальнейшего своего развития и для новых разработок.




Доктор Джонатан Тон является соучредителем и генеральным директором компании Platelet BioGenesis и Свен Карлссон, соучредитель и директор по развитию бизнеса. Компания занимается своими разработками в академических лабораториях Бригам и в Гарвардском университете. Platelet BioGenesis разработала и запатентовала микрофлюидальный биореактор и доказала, что функциональные тромбоциты могут быть получены из стволовых клеток человека в большом объеме. Тромбоцитами являются «пластыри» крови и предназначены для критического лечения первой стадии рака и для хирургии.

Компания была выбрана для участия в программе MassCONNECT, в 2014 году была финалистом MassChallenge и получила поддержку от Массачусетского центра Life Sciences и Национального института здоровья.




Успешное развитие гемопоэтических биореакторов имеет огромное влияние на гемопоэтическую клеточную биологию и на клиническую практику. Такие биореакторы обеспечивают получение зрелых клеток крови в контролируемых условиях и для трансфузионной терапии.

С более чем 30 млн. единиц эритроцитов и более 10 млн. единиц тромбоцитов переливаемой крови ежегодно представляют собой огромный спрос в системе здравоохранения и это уникальная возможность для биоинженерии, чтобы обойти заразные опасности доноров-добровольцев. Компания создала тромбоциты, которые дешевле, безопаснее и доступны по требованию.




Перевод специально для mmgp.ru


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