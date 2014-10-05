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В Польшу впервые в истории прибыл танкер со сжиженным газом из США

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В Польшу впервые в истории прибыл танкер со сжиженным газом из США
В Польшу 8 июня впервые в истории прибыл танкер со сжиженным газом из США. Об этом сообщила пресс-служба польского правительства.
Американский танкер прибыл на терминал в Свиноуйсьце на балтийском побережье Польши, построенный в 2015 году – он уже принимал танкеры с газом из Катара.

Премьер-министр Польши Беата Шидло на торжественной церемонии встречи танкера назвала это историческим моментом, который усиливает энергетическую безопасность региона.
"Сегодня Польша может сказать, что она безопасная и суверенная страна, благодаря и такой прекрасной инвестиции, как терминал для сжиженного газа", – сказала премьер и призвала США развивать сотрудничество еще глубже и эффективнее.

Объем поставленного газа из США и его цены не объявляли. Следующий танкер с газом из США в Польше ожидают этим же летом.
"Радио Свобода" отмечает, что диверсификация источников поставок голубого топлива поможет Варшаве укрепить свои позиции в отношениях с "Газпромом": в 2019 году Польша начнет переговоры по новому долгосрочному контракту с российским монополистом.
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