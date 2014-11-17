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Conga привлек инвестиции от Salesforce Ventures

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Conga привлек инвестиции от Salesforce Ventures

Conga, находящийся в Денвере (Колорадо, США) поставщик решений для повышения эффективности продаж и бизнеса получил от Salesforce Ventures финансирование, сумма которого не раскрывается по решению сторон сделки.

Компания намерена использовать полученные средства для продолжения развития своего пакета продуктов, который включает Conga ActionGrid, Conga Composer, Conga Contracts и Novatus Enterprise CLM, а также для укрепления партнерства между Conga и Salesforce, позволяя двум компаниям сотрудничать для дальнейшего совершенствования своих продуктов и стратегий выхода на рынок.

Во главе с генеральным директором Мэтью Шильцем, Conga предоставляет решения для повышения эффективности продаж и бизнеса, которые автоматизируют задачи Salesforce, ориентированные на управление данными, создание документов, управление контрактами и отчетность. Conga Contracts представляет собой решение для управления контрактами, основанное на платформе Salesforce, которое позволяет организациям ускорить создание контрактов, эффективно вести переговоры, управлять и проводить анализ работы с клиентами и юридическими группами.

Conga Composer - это продукт для создания документов. Он является наиболее часто загружаемым партнерским приложением в Salesforce AppExchange.

Conga является партнером класса Platinum ISV компании Salesforce и имеет более 600 000 пользователей в более чем 45 странах мира во всех отраслях и секторах. Среди наиболее известных клиентов компании можно выделить Apple, Amazon, Nike, CNN, Facebook, Adobe и WJS.

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инвестиции, стартапы
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