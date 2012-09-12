Центробанк Сингапура задействует блокчейн Ethereum для токенизации нацвалюты

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) в сотрудничестве с крупными банками и блокчейн-компаниями успешно завершило первый этап токенизации сингапурского доллара на базе блокчейна Ethereum. Об этом сообщает CoinJournal. В недавно опубликованном отчете MAS говорится, что пилотный проект проводился для того, чтобы путем практического экспериментирования выявить возможности технологии блокчейн. В документе отмечается, что цифровые токены, выпускаемые центральным банком, могут стать эффективной и простой альтернативой современным платежным системам. Согласно отчету MAS, проект интегрирует существующие элементы финансовой системы, такие как клиринговые структуры, межбанковская система электронных платежей и т. д., с приватным блокчейном Quorum на базе Ethereum. Проект Ubin осуществляется поэтапно. Технология распределенного реестра сперва будет протестирована для внутренних межбанковских платежей, а в дальнейшем проект сместит акцент на рынок ценных бумаг, трансграничные платежи и торговое финансирование. “Токенизация устранит задержки при осуществлении платежей и повысит эффективность остальных финансовых услуг. Кроме того, благодаря минимизации участия третьей стороны, в некоторых случаях появится возможность снизить залоговые требования”, - сообщается в отчете MAS. Проект Ubin был начат в ноябре 2016 года в сотрудничестве с компанией R3 и консорциумом нескольких международных банков, включая Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и JP Morgan.
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