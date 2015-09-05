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Бесплатного газа в Туркмении больше не будет



Сообщается, что отныне в Туркмении не будет не только бесплатного газа и всех остальных льгот. Правда не для всех - социально незащищенным слоям населения льготы, впрочем, оставят.



До настоящего времени в Туркмении всем гражданам разрешалось в рамках определенных лимитов получать на бесплатной основе газ, свет и воду. Такие правила еще в 1993 году установил бывший предшественник нынешнего президента Туркменистана Бердымухамедова господин Сапармурад Ниязов (или как его еще называли Туркмененбаши - отец всех туркмен) и делалось это скорее в популистских целях, что вот мол смотрите как я забочусь о своем народе. Справедливости ради надо сказать, что льготы все же были в реальности, а не только на словах.



Согласно действующих с 1993 г. льгот любой гражданин Туркмении мог бесплатно получать в месяц 35 кв. часов электроэнергии, 50 кубов газа и 250 литров бесплатной воды в сутки. А с 2008 по 2014 гг. любой автовладелец мог заправить своего "железного коня" 120 литрами бесплатного бензина в месяц. В 2014 году, видимо уже тогда предчувствуя скорый кризис, Туркменбаши-2 отменил раздачу бесплатного бензина для автовладельцов.



Вообще, эти социальные льготы вводились Ниязовым не на вечно, а только до 2030 года, якобы в целях поддержки туркменского населения. И хотя бесплатные лимиты на свет, газ и воду никогда не сокращались, однако на всё что было сверхлимита, цена ранее поднималась и не раз. И вот теперь Туркемебаши-2 пошёл на явный слом указа Ниязова, который гарантировал бесплатные льготы населению вплоть до 2030 г. и как говорится не от хорошей жизни, конечно.



Как же так? - могут спросить некоторые. Ведь не секрет, что Туркмения поставляет в Китай огромные объемы своего природного газа, миллиарды и миллиарды кубов в год - неужели его не хватает, чтобы оставить всё как было? По всей видимости не хватает и одной из причин этого стало то, что Китай платит неполную цену за туркменский газ - часть денег он вычитает из общей суммы в уплату за построенный им же газопровод к себе туда, в Поднебесную.



Правда Бердымухамедов не любит вспоминать про это (явно китайцы его обхитрили на каком-то этапе), а объясняет причину отказа от льгот населению по-простому: мол население наше и так уже стало слишком богатым, а льготы мешают в полной мере перейти к рыночной экономике, поэтому их надо срочно убрать.



Эксперты между тем говорят, что он лукавит и никакого перехода к полноценному рынку в этой стране совсем не предвидеться, поскольку рынок не предполагает такого почти 100% государственного контроля над экономикой и частным бизнесом, который мы наблюдаем сейчас в Туркмении и всё это лишь слова на видеокамеру и не более того.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/593ac4762889e Сообщается, что отныне в Туркмении не будет не только бесплатного газа и всех остальных льгот. Правда не для всех - социально незащищенным слоям населения льготы, впрочем, оставят.До настоящего времени в Туркмении всем гражданам разрешалось в рамках определенных лимитов получать на бесплатной основе газ, свет и воду. Такие правила еще в 1993 году установил бывший предшественник нынешнего президента Туркменистана Бердымухамедова господин Сапармурад Ниязов (или как его еще называли Туркмененбаши - отец всех туркмен) и делалось это скорее в популистских целях, что вот мол смотрите как я забочусь о своем народе. Справедливости ради надо сказать, что льготы все же были в реальности, а не только на словах.Согласно действующих с 1993 г. льгот любой гражданин Туркмении мог бесплатно получать в месяц 35 кв. часов электроэнергии, 50 кубов газа и 250 литров бесплатной воды в сутки. А с 2008 по 2014 гг. любой автовладелец мог заправить своего "железного коня" 120 литрами бесплатного бензина в месяц. В 2014 году, видимо уже тогда предчувствуя скорый кризис, Туркменбаши-2 отменил раздачу бесплатного бензина для автовладельцов.Вообще, эти социальные льготы вводились Ниязовым не на вечно, а только до 2030 года, якобы в целях поддержки туркменского населения. И хотя бесплатные лимиты на свет, газ и воду никогда не сокращались, однако на всё что было сверхлимита, цена ранее поднималась и не раз. И вот теперь Туркемебаши-2 пошёл на явный слом указа Ниязова, который гарантировал бесплатные льготы населению вплоть до 2030 г. и как говорится не от хорошей жизни, конечно.Как же так? - могут спросить некоторые. Ведь не секрет, что Туркмения поставляет в Китай огромные объемы своего природного газа, миллиарды и миллиарды кубов в год - неужели его не хватает, чтобы оставить всё как было? По всей видимости не хватает и одной из причин этого стало то, что Китай платит неполную цену за туркменский газ - часть денег он вычитает из общей суммы в уплату за построенный им же газопровод к себе туда, в Поднебесную.Правда Бердымухамедов не любит вспоминать про это (явно китайцы его обхитрили на каком-то этапе), а объясняет причину отказа от льгот населению по-простому: мол население наше и так уже стало слишком богатым, а льготы мешают в полной мере перейти к рыночной экономике, поэтому их надо срочно убрать.Эксперты между тем говорят, что он лукавит и никакого перехода к полноценному рынку в этой стране совсем не предвидеться, поскольку рынок не предполагает такого почти 100% государственного контроля над экономикой и частным бизнесом, который мы наблюдаем сейчас в Туркмении и всё это лишь слова на видеокамеру и не более того.Специально для mmgp.ru

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