Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,919 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бесплатного газа в Туркмении больше не будет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:00
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,965
Благодарностей: 1,024
УГ: 22
КП: 0.184
подарки
Бесплатного газа в Туркмении больше не будет


Сообщается, что отныне в Туркмении не будет не только бесплатного газа и всех остальных льгот. Правда не для всех - социально незащищенным слоям населения льготы, впрочем, оставят.

До настоящего времени в Туркмении всем гражданам разрешалось в рамках определенных лимитов получать на бесплатной основе газ, свет и воду. Такие правила еще в 1993 году установил бывший предшественник нынешнего президента Туркменистана Бердымухамедова господин Сапармурад Ниязов (или как его еще называли Туркмененбаши - отец всех туркмен) и делалось это скорее в популистских целях, что вот мол смотрите как я забочусь о своем народе. Справедливости ради надо сказать, что льготы все же были в реальности, а не только на словах.

Согласно действующих с 1993 г. льгот любой гражданин Туркмении мог бесплатно получать в месяц 35 кв. часов электроэнергии, 50 кубов газа и 250 литров бесплатной воды в сутки. А с 2008 по 2014 гг. любой автовладелец мог заправить своего "железного коня" 120 литрами бесплатного бензина в месяц. В 2014 году, видимо уже тогда предчувствуя скорый кризис, Туркменбаши-2 отменил раздачу бесплатного бензина для автовладельцов.

Вообще, эти социальные льготы вводились Ниязовым не на вечно, а только до 2030 года, якобы в целях поддержки туркменского населения. И хотя бесплатные лимиты на свет, газ и воду никогда не сокращались, однако на всё что было сверхлимита, цена ранее поднималась и не раз. И вот теперь Туркемебаши-2 пошёл на явный слом указа Ниязова, который гарантировал бесплатные льготы населению вплоть до 2030 г. и как говорится не от хорошей жизни, конечно.

Как же так? - могут спросить некоторые. Ведь не секрет, что Туркмения поставляет в Китай огромные объемы своего природного газа, миллиарды и миллиарды кубов в год - неужели его не хватает, чтобы оставить всё как было? По всей видимости не хватает и одной из причин этого стало то, что Китай платит неполную цену за туркменский газ - часть денег он вычитает из общей суммы в уплату за построенный им же газопровод к себе туда, в Поднебесную.

Правда Бердымухамедов не любит вспоминать про это (явно китайцы его обхитрили на каком-то этапе), а объясняет причину отказа от льгот населению по-простому: мол население наше и так уже стало слишком богатым, а льготы мешают в полной мере перейти к рыночной экономике, поэтому их надо срочно убрать.

Эксперты между тем говорят, что он лукавит и никакого перехода к полноценному рынку в этой стране совсем не предвидеться, поскольку рынок не предполагает такого почти 100% государственного контроля над экономикой и частным бизнесом, который мы наблюдаем сейчас в Туркмении и всё это лишь слова на видеокамеру и не более того.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/593ac4762889e
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:02.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
США будет конкурировать с Россией за лидерство в экспорте нефти и природного газа Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 7 27.02.2017 14:42
Еще больше газа из России? moskva Политика и экономика 2 05.11.2016 18:21
Газпром: дешевого газа не будет даже для белорусов Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 15 02.10.2016 22:04
Минрегион Украины: если газа не хватит, в квартирах будет 16 градусов moskva Новости в мире финансов и инвестиций 14 05.09.2015 12:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар PresidentMonitor
Power-invest - Power-invest.com
От PresidentMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
paytomoney - paytomoney.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Проект "Nebia Shower" собрал $1 миллион инвестиций всего за сутки
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alex356
Украина вошла в топ-10 стран, которые "кормят" Европу
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
TradeTnvSmart - tradeinvsmart.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tygra
страховка-vif-llp.com-100%
От tygra в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
412,919
Тем
473,421
Сообщений
11,723,397

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube