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В Украине появятся 10 заводов по переработке отходов в топливо

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В Украине появятся 10 заводов по переработке отходов в топливо
Девелоперско-строительная компания “Фирма “Т.М.М.” – ООО (Киев) планирует приобрести лицензию стоимостью USD1,5-2 млн на применение технологии газификации бытовых отходов и готовит проекты десяти заводов в Украине.

“Мы планируем купить запатентованную английскую технологию газификации, чтобы строить по этой технологии в Украине. Сейчас мы проектируем технологию для Киева, Запорожья, Днепра, всего 10 городов или пригородов, в том числе Вышгород”, – сказал на VI Международном архитектурном форуме собственник и генеральный директор девелоперско-строительной компании “ТММ” Николай Толмачев.

При этом он уточнил журналистам в кулуарах форума, что, вероятнее всего, пилотный проект строительства завода по переработке мусора будет реализован в Днепре.

“В Днепре мы ведем переговоры с областной администрацией. Уже идет выбор площадки: либо в городе, либо загородом. Возможно, в пределах индустриального парка, чтобы была возможность отдать лишнюю электроэнергию. Для этой технологии подходит любой мусор, в том числе, можно будет использовать мусор с полигонов, а также опасные отходы: медицинские и пестициды”, – отметил Толмачев.

По его расчетам, документальная подготовка к реализации проекта займет около 9 мес., а весь процесс реализации проекта около двух лет.

По оценке Толмачева, стоимость строительства завода по переработке мусора по технологии газификации мощностью 100 тыс. тон составит USD100 млн. Компания также рассчитывает на поддержку Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

По материалам Интерфакс-Украина
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