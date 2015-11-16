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SoftBank купил производителя роботов Boston Dynamics

Сообщается, что японская телекоммуникационная корпорация SoftBank заключила сделку по приобретению производителя роботов американской компании Boston Dynamics. Одновременно с этой сделкой также была заключена и другая - о покупке уже японского производителя роботов компании Schaft.



Обе вышеуказанные компании-производители роботов были куплены у американской Alphabet, которая между прочим владеет Google, что говорит о значимости такой сделки для этого сектора рынка.



Между тем, общая сумма обеих сделок и их условия пока для СМИ не раскрываются. В пресс-релизе SoftBank говорится, что эта сделка как раз то что нужно сейчас этой телекоммуникационной корпорации так как она соответствует взглядам её руководства на будущее интеллектуальной робототехники.



И как заявил в связи с этим учредитель и генеральный директор SoftBank Group г-н Масаёси Сон: "В мире по-прежнему имеется много разных проблем, которые пока нельзя разрешить с помощью человеческих возможностей. И здесь на помощь должна прийти умная робототехника, которую сейчас как нельзя лучше и создает команда американской Boston Dynamics - именно они сейчас явные лидеры в области динамических роботов и мы в них заинтересованы."



В пресс-релизе не уточняется в какое именно подразделение корпорации SoftBank войдёт только что приобретенная Boston Dynamics или может станет частью фонда Vision Fund реальный размер, которого сейчас оценивается в 93 млрд долл. США. Известно, что этот фонд был учрежден SoftBank и рядом иностранных инвесторов в октябре прошлого года в Японии с целью инвестирования крупных средств во множество инновационных сфер, стартапы и технологические компании по всему миру.



Также сообщается, что после заявления о заключенной сделке акции SoftBank подросли почти на 7% на токийской фондовой бирже, что показывает веру инвесторов в будущее этого предприятия. Кстати, о намерениях американской компании Alphabet мировые средства массовой информации писали уже более года тому назад и тогда говорилось, что в Alphabet боятся за прибыль Boston Dynamics и поэтому хотят её продать и вот такая сделка, только что была и совершена. Вероятно, новый владелец Boston Dynamics будет в состоянии надлежащим образом за мотивировать команду этой технологической компании на достижение новых, более впечатляющих результатов.



Компания Boston Dynamisc работает на этом рынке с 1992 года и её основателем является г-н Марк Райберт. 4 года назад эту компанию купила Google за 500 млн долл. США. Основное направление деятельности компании - разработка и создание роботов, которые передвигаются как люди или животные.



Японская компания Schaft, с которой также была заключена сделка о её приобретении SoftBank разрабатывает человекоподобные роботы для привлечения их к работе в промышленности и сферах обслуживания.



Также дополнительно можно напомнить, что корпорация SoftBank почти 3 года тому назад представила на рынок своего робота под названием "Pepper" стоимостью 1600 долл. США и отличительной чертой этого японского робота стала возможность выражения им эмоций при общении с человеком. Поэтому некоторый положительный опыт в этой сфере у SoftBank уже имеется.



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По материалам



https://text.ru/antiplagiat/593a759e5815b Сообщается, что японская телекоммуникационная корпорация SoftBank заключила сделку по приобретению производителя роботов американской компании Boston Dynamics. Одновременно с этой сделкой также была заключена и другая - о покупке уже японского производителя роботов компании Schaft.Обе вышеуказанные компании-производители роботов были куплены у американской Alphabet, которая между прочим владеет Google, что говорит о значимости такой сделки для этого сектора рынка.Между тем, общая сумма обеих сделок и их условия пока для СМИ не раскрываются. В пресс-релизе SoftBank говорится, что эта сделка как раз то что нужно сейчас этой телекоммуникационной корпорации так как она соответствует взглядам её руководства на будущее интеллектуальной робототехники.И как заявил в связи с этим учредитель и генеральный директор SoftBank Group г-н Масаёси Сон: "В мире по-прежнему имеется много разных проблем, которые пока нельзя разрешить с помощью человеческих возможностей. И здесь на помощь должна прийти умная робототехника, которую сейчас как нельзя лучше и создает команда американской Boston Dynamics - именно они сейчас явные лидеры в области динамических роботов и мы в них заинтересованы."В пресс-релизе не уточняется в какое именно подразделение корпорации SoftBank войдёт только что приобретенная Boston Dynamics или может станет частью фонда Vision Fund реальный размер, которого сейчас оценивается в 93 млрд долл. США. Известно, что этот фонд был учрежден SoftBank и рядом иностранных инвесторов в октябре прошлого года в Японии с целью инвестирования крупных средств во множество инновационных сфер, стартапы и технологические компании по всему миру.Также сообщается, что после заявления о заключенной сделке акции SoftBank подросли почти на 7% на токийской фондовой бирже, что показывает веру инвесторов в будущее этого предприятия. Кстати, о намерениях американской компании Alphabet мировые средства массовой информации писали уже более года тому назад и тогда говорилось, что в Alphabet боятся за прибыль Boston Dynamics и поэтому хотят её продать и вот такая сделка, только что была и совершена. Вероятно, новый владелец Boston Dynamics будет в состоянии надлежащим образом за мотивировать команду этой технологической компании на достижение новых, более впечатляющих результатов.Компания Boston Dynamisc работает на этом рынке с 1992 года и её основателем является г-н Марк Райберт. 4 года назад эту компанию купила Google за 500 млн долл. США. Основное направление деятельности компании - разработка и создание роботов, которые передвигаются как люди или животные.Японская компания Schaft, с которой также была заключена сделка о её приобретении SoftBank разрабатывает человекоподобные роботы для привлечения их к работе в промышленности и сферах обслуживания.Также дополнительно можно напомнить, что корпорация SoftBank почти 3 года тому назад представила на рынок своего робота под названием "Pepper" стоимостью 1600 долл. США и отличительной чертой этого японского робота стала возможность выражения им эмоций при общении с человеком. Поэтому некоторый положительный опыт в этой сфере у SoftBank уже имеется.По материалам источник

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