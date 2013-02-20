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Индекс Dow Jones достиг исторического максимума

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Индекс Dow Jones достиг исторического максимума

Индекс Dow Jones достиг исторического максимума.


Промышленный индекс Dow Jones обновил исторический максимум, достигнув отметки 21 240 пунктов. Рост по сравнению с началом сессии достиг 0,3%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.

В прошлый раз, когда значения индекса были на максимальной оценке, он достиг показателя 21 058 пунктов.

Незначительно выросли и другие индексы. S&P 500 поднялся на 0,06%, до 2434,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 6311,14 пункта.

Bloomberg связывает рост индексов с показаниями бывшего главы ФБР Джеймса Коми в сенате. Он рассказал о позиции американского президента Дональда Трампа по делу о «вмешательстве России в выборы» и заявил, что он сам был источником утечки в СМИ личных переговоров с главой США.

​Помимо этого на рост показателей могли повлиять и досрочные парламентские выборы, которые проходят в Великобритании.

Источник.
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