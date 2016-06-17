crypto-fx - crypto-fx.biz

Я не админ
Тема создана для ознакомления
Старта проекта: 01.06.2017
Легенда проекта:
Инвестиционные планы:
Plan1:
Цитата:
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Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Crypto-fx ltd - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
0.5% на 100 дней. Возврат депозита в конце (Минимум 0.01, Максимум 0.1)
Платежные системы:
Bitcoin
Язык:
English
Реферальные:
1%
Выплаты:
ручные до 36 бизнес часов
Скрипт:
Goldcoders (лицензия есть)
Цитата:
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Name Server: NS1.CRYPTO-FX.BIZ
Name Server: NS2.CRYPTO-FX.BIZ
Domain Registration Date: Sun May 21 00:01:53 GMT 2017
Domain Expiration Date: Sun May 20 23:59:59 GMT 2018
Domain Last Updated Date: Sun May 21 00:19:18 GMT 2017
DNSSEC: false
Мой депозит: −0.03612089 BTC
ca8454d819e8e878f317418aaa24c7c3033a17aabded87e02a 163ab942e4cfc2