Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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crypto-fx - crypto-fx.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 01:18
#1
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 557
Благодарностей: 148
УГ: 5
КП: 0.000
crypto-fx - crypto-fx.biz
Я не админ Тема создана для ознакомления

Старта проекта: 01.06.2017

Легенда проекта:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
Crypto-fx ltd - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.


Инвестиционные планы:

Plan1: 0.5% на 100 дней. Возврат депозита в конце (Минимум 0.01, Максимум 0.1)

Платежные системы: Bitcoin

Язык: English

Реферальные: 1%

Выплаты: ручные до 36 бизнес часов

Скрипт: Goldcoders (лицензия есть)

Цитата:
Name Server: NS1.CRYPTO-FX.BIZ
Name Server: NS2.CRYPTO-FX.BIZ

Domain Registration Date: Sun May 21 00:01:53 GMT 2017
Domain Expiration Date: Sun May 20 23:59:59 GMT 2018
Domain Last Updated Date: Sun May 21 00:19:18 GMT 2017
DNSSEC: false

Мой депозит: −0.03612089 BTC
ca8454d819e8e878f317418aaa24c7c3033a17aabded87e02a 163ab942e4cfc2



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Sonikov на форуме  
Старый Сегодня, 01:38
#2
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Большой и красивый дом
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 264
Благодарностей: 65
УГ: 1
КП: 0.000
Re: crypto-fx - crypto-fx.biz
Цитата:
Сообщение от Sonikov Посмотреть сообщение
Plan1: 0.5% на 100 дней.
Раздел не тот, в низкодоходники.
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Миролюб на форуме  
Старый Сегодня, 02:04
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 867
Благодарностей: 195
УГ: 1211
КП: 0.077
Re: crypto-fx - crypto-fx.biz
Партизан. Смотреть здесь пока что нечего.
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