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Bloomberg:Эксперимент с платформой блокчейн способен изменить Россию Путин не смог осуществить техническую революцию, но не потому, что не пытался это сделать.

Российский президент Владимир Путин и его экономическая команда уже давно понимают, что для избавления страны от нефтяной зависимости им нужно совершить скачок в определенной технологической области, в которой еще не установилось доминирование западных, китайских или японских технологических гигантов. Их последние надежды связаны с платформой Ethereum на основе технологии блокчейн.







На проходившем недавно Петербургской международном экономическом форуме Путин побеседовал с Виталиком Бутериным (Vitalik Buterin), основателем платформы Ethereum. Семья Бутерина эмигрировала из России в Канаду, когда ему было шесть лет. Там этот математический гений, будучи еще подростком, заинтересовался биткойнами. Полученная от фонда Питера Тиля (Peter Thiel's foundation) стипендия в размере 100 тысяч долларов позволила ему запустить проект Ethereum.



Хотя на платформе Бутерина и используется своя криптовалюта, подскочившая в цене с 8 до 260 долларов в этом году, сам проект является намного более амбиционным. Бутерин рассматривает его как надежное средство для самых разных транзакций, которые могут быть подтверждены через дистрибутивную систему так же, как это происходит с биткойнами. Это могут быть ставки, опционные сделки, контракты в области страхования, правительственная регистрация прав собственности и авторских прав — то есть речь идет о довольно большом количестве операций, который требуют проверки достоверности или которые могут быть автоматически осуществлены при соблюдении определенных условий. Платформа Ethereum предоставляет универсальный блокчейн, на основе которого могут быть созданы различные проекты.



Россия обладает блестящими инженерными умами, и она может попытаться заманить назад в страну таких талантливых русских, как Бутерин, а также тех, кто работает в Кремниевой долине. Однако не так просто найти зоны «голубого океана», не заполненные такими международные акулами как Apple, Google или Alibaba. В прошлом десятилетии сделанные российскими лидерами технологические ставки пострадали от того, что оказались слишком смелыми или слишком отсталыми от других конкурентов.



В 2007 году Путин посчитал, что это будут нанотехнологии. В типичном стиле он организовал гигантское государственное предприятие для разработки этой технологии и поставил во главе него бывшего руководителя президентской администрации Анатолия Чубайса, который считается одним из лучших менеджеров в стране. Однако этот план не сработал.



«Роснано», как теперь называется эта корпорация, с трудом находила выгодные с точки зрения финансирования проекты, а те, в которые она вложила средства, не смогли обеспечить того прорыва, который мог бы ускорить движение вперед российской экономики. В прошлом году доходы Роснано резко сократились, а убытки составили 17,4 миллиарда рублей (307 миллионов долларов).



Во время промежуточного президентства Дмитрия Медведева Кремль попытался использовать другой способ и попробовал "нырять вместе с акулами". Он предпринял слабую попытку по созданию клона Кремниевой долины недалеко от Москвы в партнерстве с глобальными технологическими компаниями и Массачусетским технологическим институтом. Олигархов и государственные компании заставили инвестировать свои средства. Хотя проект «Сколково» еще продолжает существовать, как и связанные с ним амбициозные планы, он себя не оправдывает, потому что привлекает больше внимания к себе со стороны российских правоохранительных органов, чем со стороны инноваторов и частных инвесторов.



Поиск перспективных амбиционных проектов возобновился, когда Путин вновь стал президентом. В прошлом году он пришел к выводу о том, что Россия способна реализовать идею гиперпетли Илона Маска. В конечном счете, обширные пространства России предполагаю использование таких решений, как гиперпетля. На Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году Путин пообещал поддержать компанию под названием Hyperloop One, и, на самом деле, связанные с Кремлем инвесторы вскоре заявили о своей готовности финансировать этот стартап.



Затем у него возникли проблемы на фоне обмена резкими обвинениями между его сооснователем Шервином Пишеваром (Shervin Pishevar) и бывшим сотрудником отдела технологий Броганом БамБроганом (Brogan BamBrogan). Эта компания все еще существует и предлагает реализацию проектов во многих странах — однако Россия, похоже, не находится среди приоритетов этой американской компании, несмотря на российские инвестиции.



В последнее время платформа Ethereum стала ареной для бурного роста капиталовложений за счет продажи цифровых жетонов, которые могут использоваться в определенных программах, в том числе в Gnosis prediction market, и таким образом удалось получить 12 миллионов долларов за 15 минут.



Хотя крупные глобальные компании были там первыми — в фирме Enterprise Ethereum Alliance, образованной для продвижения технологий в различных деловых средах, уже участвуют UBS, JP Morgan, Microsoft, Intel и другие гиганты, — Россия имеет возможность оказаться впереди всех.



Как и другие центральные банки, Центральный банк Российской Федерации испытывает технологии блокчейн — в прошлом году с целью проведения первых транзакций через платформу Ethereum был образован консорциум, состоящий из крупных российских банков. С поддержкой Путина — а это все определяет в сегодняшней России — Центральный банк, управляемый ставленницей Путина Эльвирой Набиуллиной, имеет возможность более агрессивно двигать финансовый сектор страны в сторону блокчейн.



Бутерин также предложил свою платформу для обширного российского государственного сектора, подчеркнув при этом ее антикоррупционный потенциал — эта система является транспарентной по своей сути. Я не уверен в том, что представители путинской элиты в восторге по поводу именно этого аспекта платформы блокчейн, однако сам Путин, вероятно, заинтересован в возможности возникающего при этом большего контроля. Короткая встреча Путина с Бутериным на прошлой неделе, судя по всему, открывает захватывающие перспективы для последнего. Огромная страна, в которой он родился, является наиболее перспективным полем для проведения контролируемых экспериментов, о котором увлеченный новыми технологиями человек может только мечтать. Внутри путинской системы решения могут приниматься быстро, а ошибки могут быть прощены во имя большого скачка России вперед.



Я сомневаюсь в том, что у Путина когда-нибудь хватит смелости предоставить 23-летнему Бутерину полную свободу действий в перестройке российской финансовой системы или масштабной бюрократии. Однако России, застрявшей в XX веке как политически, так и экономически, необходимо сделать такой прыжок, чтобы оставаться значимой страной. Огромный по своим масштабам эксперимент может оказаться еще одним неверным поворотом — однако более вероятно то, что он даст стране мощный модернизационный импульс.



Леонид Бершидский



источник На проходившем недавно Петербургской международном экономическом форуме Путин побеседовал с Виталиком Бутериным (Vitalik Buterin), основателем платформы Ethereum. Семья Бутерина эмигрировала из России в Канаду, когда ему было шесть лет. Там этот математический гений, будучи еще подростком, заинтересовался биткойнами. Полученная от фонда Питера Тиля (Peter Thiel's foundation) стипендия в размере 100 тысяч долларов позволила ему запустить проект Ethereum.Хотя на платформе Бутерина и используется своя криптовалюта, подскочившая в цене с 8 до 260 долларов в этом году, сам проект является намного более амбиционным. Бутерин рассматривает его как надежное средство для самых разных транзакций, которые могут быть подтверждены через дистрибутивную систему так же, как это происходит с биткойнами. Это могут быть ставки, опционные сделки, контракты в области страхования, правительственная регистрация прав собственности и авторских прав — то есть речь идет о довольно большом количестве операций, который требуют проверки достоверности или которые могут быть автоматически осуществлены при соблюдении определенных условий. Платформа Ethereum предоставляет универсальный блокчейн, на основе которого могут быть созданы различные проекты.Россия обладает блестящими инженерными умами, и она может попытаться заманить назад в страну таких талантливых русских, как Бутерин, а также тех, кто работает в Кремниевой долине. Однако не так просто найти зоны «голубого океана», не заполненные такими международные акулами как Apple, Google или Alibaba. В прошлом десятилетии сделанные российскими лидерами технологические ставки пострадали от того, что оказались слишком смелыми или слишком отсталыми от других конкурентов.В 2007 году Путин посчитал, что это будут нанотехнологии. В типичном стиле он организовал гигантское государственное предприятие для разработки этой технологии и поставил во главе него бывшего руководителя президентской администрации Анатолия Чубайса, который считается одним из лучших менеджеров в стране. Однако этот план не сработал.«Роснано», как теперь называется эта корпорация, с трудом находила выгодные с точки зрения финансирования проекты, а те, в которые она вложила средства, не смогли обеспечить того прорыва, который мог бы ускорить движение вперед российской экономики. В прошлом году доходы Роснано резко сократились, а убытки составили 17,4 миллиарда рублей (307 миллионов долларов).Во время промежуточного президентства Дмитрия Медведева Кремль попытался использовать другой способ и попробовал "нырять вместе с акулами". Он предпринял слабую попытку по созданию клона Кремниевой долины недалеко от Москвы в партнерстве с глобальными технологическими компаниями и Массачусетским технологическим институтом. Олигархов и государственные компании заставили инвестировать свои средства. Хотя проект «Сколково» еще продолжает существовать, как и связанные с ним амбициозные планы, он себя не оправдывает, потому что привлекает больше внимания к себе со стороны российских правоохранительных органов, чем со стороны инноваторов и частных инвесторов.Поиск перспективных амбиционных проектов возобновился, когда Путин вновь стал президентом. В прошлом году он пришел к выводу о том, что Россия способна реализовать идею гиперпетли Илона Маска. В конечном счете, обширные пространства России предполагаю использование таких решений, как гиперпетля. На Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году Путин пообещал поддержать компанию под названием Hyperloop One, и, на самом деле, связанные с Кремлем инвесторы вскоре заявили о своей готовности финансировать этот стартап.Затем у него возникли проблемы на фоне обмена резкими обвинениями между его сооснователем Шервином Пишеваром (Shervin Pishevar) и бывшим сотрудником отдела технологий Броганом БамБроганом (Brogan BamBrogan). Эта компания все еще существует и предлагает реализацию проектов во многих странах — однако Россия, похоже, не находится среди приоритетов этой американской компании, несмотря на российские инвестиции.В последнее время платформа Ethereum стала ареной для бурного роста капиталовложений за счет продажи цифровых жетонов, которые могут использоваться в определенных программах, в том числе в Gnosis prediction market, и таким образом удалось получить 12 миллионов долларов за 15 минут.Хотя крупные глобальные компании были там первыми — в фирме Enterprise Ethereum Alliance, образованной для продвижения технологий в различных деловых средах, уже участвуют UBS, JP Morgan, Microsoft, Intel и другие гиганты, — Россия имеет возможность оказаться впереди всех.Как и другие центральные банки, Центральный банк Российской Федерации испытывает технологии блокчейн — в прошлом году с целью проведения первых транзакций через платформу Ethereum был образован консорциум, состоящий из крупных российских банков. С поддержкой Путина — а это все определяет в сегодняшней России — Центральный банк, управляемый ставленницей Путина Эльвирой Набиуллиной, имеет возможность более агрессивно двигать финансовый сектор страны в сторону блокчейн.Бутерин также предложил свою платформу для обширного российского государственного сектора, подчеркнув при этом ее антикоррупционный потенциал — эта система является транспарентной по своей сути. Я не уверен в том, что представители путинской элиты в восторге по поводу именно этого аспекта платформы блокчейн, однако сам Путин, вероятно, заинтересован в возможности возникающего при этом большего контроля. Короткая встреча Путина с Бутериным на прошлой неделе, судя по всему, открывает захватывающие перспективы для последнего. Огромная страна, в которой он родился, является наиболее перспективным полем для проведения контролируемых экспериментов, о котором увлеченный новыми технологиями человек может только мечтать. Внутри путинской системы решения могут приниматься быстро, а ошибки могут быть прощены во имя большого скачка России вперед.Я сомневаюсь в том, что у Путина когда-нибудь хватит смелости предоставить 23-летнему Бутерину полную свободу действий в перестройке российской финансовой системы или масштабной бюрократии. Однако России, застрявшей в XX веке как политически, так и экономически, необходимо сделать такой прыжок, чтобы оставаться значимой страной. Огромный по своим масштабам эксперимент может оказаться еще одним неверным поворотом — однако более вероятно то, что он даст стране мощный модернизационный импульс.Леонид Бершидский

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