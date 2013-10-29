Новый губернатор штата Нью-Гемпшир подписал закон касающийся регулирования биткоина

Губернатор штата Нью-Гемпшир подписал закон, который освобождает трейдеров, работающих с цифровыми валютами от государственных правил передачи денег.
Общественные отчеты показывают, что губернатор Крис Сунуну подписал документ 2 июня, более чем через месяц после того, как государственный законодательный орган завершил работу над законопроектом. Такая мера была впервые введена в действие в январе.
Согласно тексту законопроекта, новые правила освобождают «лиц, осуществляющих бизнес, используя транзакции, проводимые полностью или частично в виртуальной валюте» от государственного регулирования по переводам денежных средств.
Законопроект примечателен тем, что он получил сильную поддержку со стороны некоторый слоев государственного аппарата, однако главные регуляторы в значительной степени препятствовали его принятию во время публичных слушаний. Во время слушания в апреле адвокаты настоятельно просили законодателей принять этот закон, в то время как представители Департамента банковского дела и юстиции призывали отклонить его.
Разногласия среди законодателей по этому законопроекту можно было наглядно увидеть во время мартовского голосования, когда он получил 185-170 голосов от Палаты представителей. Когда сенат штата в апреле принялся за законопроект, он получил 13-10 голосов, как свидетельствуют публичные записи.
Важно то, что новый закон является эффективным инструментом дерегулирования для сообщества трейдеров штата, в то время как другие штаты рассматривают возможность усилить контроль над теми, кто занимается подобными операциями. Как и следовало ожидать, такое решение поприветствовали членами сообщества, которые требовали упрощения правил для работы с цифровыми валютами, такими как биткоин.
Закон вступит в силу 1 августа.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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