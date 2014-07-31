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Французская SaaS компания Algolia привлекла $53 млн под руководством Accel

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Французская SaaS компания Algolia привлекла $53 млн под руководством Accel

Французская фирма, помогающая создать инфраструктуру для web-поиска Algolia привлекла $53 млн в раунде серии B под руководством Accel.

Новые инвесторы, которые участвовали в этом раунде, включают SaaStr, Intercom CSO Des Traynor, CEO InVision Кларка Вальберга и председателя AppDynamics Джойти Бансала вместе с существующими инвесторами Alven Capital, Point Nine Capital и Storm Ventures.

Algolia предоставляет инструменты для бизнеса по модели SaaS, чтобы помочь компаниям создавать более интуитивные функции поиска для своих пользователей. По данным компании, она обработала один триллион запросов API. Компания планирует инвестировать новые средства в дальнейшее развитие своих инструментов поиска.

"Algolia - первая компания, которая позволяет любой группе продуктов создавать быстрый, актуальный и интуитивно понятный поиск для своих пользователей" - заявил генеральный директор Николас Дессайн.

Компания, штаб-квартира которой теперь находится в Сан-Франциско, ранее уже привлекала $18,3 млн в серии А в 2015 году под руководством Accel.




Перевод специально для mmgp.ru
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