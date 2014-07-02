Будущее технологий blockchain для российского банковского сектора





Долгое время технология blockchain у рядовых потребителей ассоциировалась исключительно с криптовалютой Bitcoin. Криптовалюта Bitcoin, использующая данную технологию появилась в 2008 году и на данный момент занимает первое место по капитализации рынка. Технологии blockchain стали настолько удобны и популярны, что в данный момент на базе этих технологий в мире существует около 700 криптовалют, которые развиваются своим путем. Тем не менее, не смотря на это, до сих пор сама технология blockchain ассоциируется с Bitcoin. Такая связь становится особенно явной и наглядной когда начинают говорить о плохой репутации Bitcoin. Действительно Bitcoin в силу ее анонимности используют многие преступники мира, а в последнее время Bitcoin вообще ассоциируется с кибер преступностью. Еще в 2014 году Центробанк России заявил, что Bitcoin имеет все признаки финансовой пирамиды, так как эта криптовалюта ничем не обеспечена, кроме труда майнеров. К тому же Bitcoin в своей деятельности широко использует преступность, в том числе для отмывания денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, банд - формирований. И если банки регуляторы тщательно проверяют на предмет финансирования терроризма и антиотмывочного законодательства, то относительно Bitcoin в мире не существует единых норм, как следует осуществлять проверки и этим всемирным правовым пробелом широко пользуется преступность.





Столь негативная репутация Bitcoin достаточно сильно подпортила репутацию и технологии blockchain, которая применяется в этой криптовалюте и до сих пор стойко ассоциируется именно с Bitcoin. Банки по всему миру являются наиболее консервативными финансовыми институтами, которые в силу специфики своей деятельности подлежат наиболее жесткому регулированию со стороны Правительства, Центробанков и прочих государственных финансовых регуляторов. Любая деятельность банка четко регламентирована и оговорена нормами государства. Иначе был бы не возможен контроль. Любое нововведение у представителей банковской сферы вызывает сомнение и скептицизм, особенно, если это нововведение не регламентировано нормами государства и уже имеет "подмоченную" Bitcoin репутацию. Поэтому банки всего мира очень осторожно приняли новую технологию.



Но для всех банкиров всех банков мира на первом месте всегда стоит прибыль и безопасность банковских переводов. Ведь через финансовые организации мира проходят огромные платежи, и безопасность движения денежных средств для всех банкиров стоит на первом месте. Ведь для банка репутация важнее всего. Поэтому, когда появилась принципиально новая технология, которая с одной стороны обеспечила безопасность денежных переводов и вообще безопасность обмена данных, а с другой стороны позволила бы сократить накладные издержки банков на ведение их операционной деятельности, банки не могли не обратить на это внимания. Однако, как было указано выше быстрому и широкомасштабному внедрению новых технологий мешает отсутствие правовой регламентации и государственного регулирования применения blockchain технологий.



Blockchain технологии позволяют безопасно передавать любые пакеты данных и вести любые реестры. Они очень удобны для индентификации пользователей и фактически заменяют работу нотариусов, а вместе с ними и огромные издержки на обеспечение деятельности нотариусов. Помимо непосредственной организации денежных переводов вопросы идентификации клиентов для банков имеют принципиальное значение. И удешевление издержек по идентификации также важно для банков, особенно, если при этом не будет страдать безопасность и достоверность самой идентификации.









Преимуществами технологии blockchain является то, что реестры данных не хранятся в отдельном месте, а распределены между всеми участниками и регулярно обновляются. Таким образом невозможно уничтожить реестр данных или его как-то повредить или фальсифицировать, в отличии от реестров информации тех банков или нотариусов, которые содержатся в одном едином месте и потенциально доступны как для хакерских атак и взломов, так и для недобросовестных сотрудников.



Данное преимущество и тот факт, что практически не возможно повредить базы данных в следствии их распределения между всеми участниками вызвало сильный интерес со стороны многих ведущих банков мира.



К технологии blockchain проявляют повышенный интерес крупнейшие банки по всему миру. Испанский банк Santander (10 место по активам в мире) планирует внедрять технологии blockchain в ряде своих бизнес процессов. По мнению специалистов Santander повсеместное применение технологий blockchain по всему миру позволит банкирам сэкономить на издержках к 2022 году порядком 15 - 20 миллиардов долларов. Наиболее оправдано применение технологий blockchain в сфере трансграничных переводов, торговли ценными бумагами и комплаенсе. Goldman Sachs, JP Morgan и Credit Suisse и еще 6 крупных международных банков планируют разработать собственные стандарты по работе с технологиями blockchain.







Что касается России, то технологии Blockchain заинтересовали как представителей Правительства и Центробанка, так и представителей крупных банковских структур. Возможности, которые дают новые технологии выгодны как государственным структурам, так и банковскому сектору. В рамках Санкт-Петербургского экономического форума Президент России Владимир Путин встречался с основателем криптовалюты Ethereum Виталиком Бутериным на встрече с представителями крупного бизнеса. Центробанк России использует технологии blockchain, применяемые в криптовалюте Ethereum в рамках пилотного проекта совместно со Сбербанком по организации онлайн переводов и верификации клиентских данных при взаимодействии различных банков. В использовании технологий Blockchain также проявили интерес Бинбанк, МДМ Банк, банк "Открытие" и Тинькофф Банк. Кроме того Сбербанк основал Второй венчурный фонд Сбербанка, где он совместно с другими инвесторами планирует инвестировать средства в том числе и стартапы, занимающиеся развитием и продвижением технологий blockchain. По мнению руководства Сбербанка технологии blockhain являются передовыми технологиями, которые очень выгодны как самому банку, так и всему банковскому сообществу и Сбербанк в эти технологии вкладывает средства.



На данный момент повсеместному развитию и распространению технологий blockchain мешает отсутствие государственной базы. Как только технологии blockchain будут законодательно урегулированы, оковы сковывающие распространение новых технологий разорвутся и мир ждет повсеместное внедрение и развитие технологий blockchain.



Автор: veranika55

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru





https://text.ru/antiplagiat/593930dd27ce7 Криптовалюта Bitcoin, использующая данную технологию появилась в 2008 году и на данный момент занимает первое место по капитализации рынка. Технологии blockchain стали настолько удобны и популярны, что в данный момент на базе этих технологий в мире существует около 700 криптовалют, которые развиваются своим путем. Тем не менее, не смотря на это, до сих пор сама технология blockchain ассоциируется с Bitcoin. Такая связь становится особенно явной и наглядной когда начинают говорить о плохой репутации Bitcoin. Действительно Bitcoin в силу ее анонимности используют многие преступники мира, а в последнее время Bitcoin вообще ассоциируется с кибер преступностью.И если банки регуляторы тщательно проверяют на предмет финансирования терроризма и антиотмывочного законодательства, то относительно Bitcoin в мире не существует единых норм, как следует осуществлять проверки и этим всемирным правовым пробелом широко пользуется преступность.Банки по всему миру являются наиболее консервативными финансовыми институтами, которые в силу специфики своей деятельности подлежат наиболее жесткому регулированию со стороны Правительства, Центробанков и прочих государственных финансовых регуляторов. Любая деятельность банка четко регламентирована и оговорена нормами государства. Иначе был бы не возможен контроль.Поэтому банки всего мира очень осторожно приняли новую технологию.Ведь через финансовые организации мира проходят огромные платежи, и безопасность движения денежных средств для всех банкиров стоит на первом месте. Ведь для банка репутация важнее всего.Однако, как было указано выше быстрому и широкомасштабному внедрению новых технологий мешает отсутствие правовой регламентации и государственного регулирования применения blockchain технологий.Blockchain технологии позволяют безопасно передавать любые пакеты данных и вести любые реестры. Они очень удобны для индентификации пользователей и фактически заменяют работу нотариусов, а вместе с ними и огромные издержки на обеспечение деятельности нотариусов. Помимо непосредственной организации денежных переводов вопросы идентификации клиентов для банков имеют принципиальное значение. И удешевление издержек по идентификации также важно для банков, особенно, если при этом не будет страдать безопасность и достоверность самой идентификации.аким образом невозможно уничтожить реестр данных или его как-то повредить или фальсифицировать, в отличии от реестров информации тех банков или нотариусов, которые содержатся в одном едином месте и потенциально доступны как для хакерских атак и взломов, так и для недобросовестных сотрудников.Данное преимущество и тот факт, что практически не возможно повредить базы данных в следствии их распределения между всеми участниками вызвало сильный интерес со стороны многих ведущих банков мира.(10 место по активам в мире) планирует внедрять технологии blockchain в ряде своих бизнес процессов. По мнению специалистов Santander повсеместное применение технологий blockchain по всему миру позволит банкирам сэкономить на издержках к 2022 году порядком 15 - 20 миллиардов долларов. Наиболее оправдано применение технологий blockchain в сфере трансграничных переводов, торговли ценными бумагами и комплаенсе.планируют разработать собственные стандарты по работе с технологиями blockchain.токак, так и. Возможности, которые дают новые технологии выгодны как государственным структурам, так и банковскому сектору. В рамках Санкт-Петербургского экономического форумавстречался с основателем криптовалюты Ethereum Виталиком Бутериным на встрече с представителями крупного бизнеса.использует технологии blockchain, применяемые в криптовалюте Ethereum в рамках пилотного проектапо организации онлайн переводов и верификации клиентских данных при взаимодействии различных банков. В использовании технологий Blockchain также проявили интересКроме того Сбербанк основал Второй венчурный фонд Сбербанка, где он совместно с другими инвесторами планирует инвестировать средства в том числе и стартапы, занимающиеся развитием и продвижением технологий blockchain. По мнению руководства Сбербанка технологии blockhain являются передовыми технологиями, которые очень выгодны как самому банку, так и всему банковскому сообществу и Сбербанк в эти технологии вкладывает средства.Автор: veranika55Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки. Ежедневное обновление..

CryptoFinance. GCProfits. __________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:19 .