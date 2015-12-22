Organic-food в России: стоит ли инвестировать

Мировой рынок переживает «органический» бум – спрос на продукты питания, произведенные в максимально приближенных к природе условиям, без использования химических соединений и ГМО, растет из года в год. Если в 2000 году объем рынка organic-food в мире оценивался в $18 млрд, то по итогам 2015 года он составил $81 млрд и по объему уже уверенно превосходит мировой рынок вооружений. В США на органическое сельское хозяйство приходится более 5% агропродукции, в Германии – более 10%, в скандинавских странах речь идет уже о 20-30%. К 2020 году объем мирового рынка органических продуктов может вырасти еще вдвое, прогнозируют эксперты и участники рынка. Место России здесь пока более чем скромное, однако и отечественному рынку прочат рост. В «Ромире» посчитали: 58% россиян готовы приобретать органические продукты питания и платить за них больше, а 21% старается хотя бы иногда покупать «органику». В число поклонников уже попал и премьер-министр Дмитрий Медведев, оценивший на выставке «Золотая осень» изобретение отечественных производителей – органический «Угурт» как замену иностранному йогурта. Есть ли у сектора инвестпотенциал и что мешает рынку развиваться, разбирался «Инвест-Форсайт».
Кризис не убил рынок
Сегодня объем рынка органической продукции в России оценивается примерно в $160 млн – цифры, по сравнению с мировыми рынками, критически малые. Впрочем, еще каких-нибудь 7 лет назад его объемы были почти втрое меньше: несмотря на кризисные явления в экономике, рынок растет. В сегменте вообще влияние кризиса оказалось не столь заметным, что делает его привлекательным для инвесторов.
«Кризис не убил потребителя органических продуктов, он не ушел из органики. Может быть, упал средний чек, но спрос остался»,- полагает исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.
По его оценке, сейчас рынок переживает новые органический бум: первый пришелся на 2012-2013 гг., затем произошел небольшой спад.
«Сейчас, начиная с 2015 года, идет новый всплеск интереса к рынку органической продукции», – говорит Мироненко.
Последние несколько лет рынок и правда сохраняет темпы роста в пределах 5-10%, входит Россия и в десятку государств с самым большим ростом этого сектора, обгоняя Филиппины, Италию и Мадагаскар. А в рамках Национальной технологической инициативы и вовсе стоит задача к 2035 году завоевать до 10-15 % мирового рынка органической продукции.
«Для развития органического сельского хозяйства в России есть все условия, особенно в центральной части страны, – говорит председатель совета директоров ГК «Агранта» Сергей Бачин. – Думаю, в течение 50-70 лет мы получим соотношение как в развитых странах, когда на долю органического производства будет приходиться до 25% аграрной продукции».
Био, эко и органик
Вместе с тем, развитие рынка сильно тормозится низким спросом со стороны массовых покупателей – их останавливают высокие ценники, что особенно значимо в условиях продолжающегося кризиса.
«В среднем маркированное биомолоко стоит в 1,5-2 раза дороже обычного. И так со всеми категориями товаров, в сегменте органик-косметики или средств для дома стоимость может отличаться в 3-4 раза», – отмечает руководитель направления AgroBioTech&Food федерального акселератора GenerationS-2016 Елена Левина.
«Экономический кризис вынуждает многих потребителей выбирать продукты по цене, а не по качеству. Органические продукты не могут быть дешевыми в производстве и в основном доступны для людей с высокими доходами», – согласна генеральный директор Petrova Five Consulting Марина Петрова.
Покупателя отпугивает и отсутствие хоть какого-либо регулирования как в отношении органической продукции, так и самих производителей, уверены на рынке. Сегодня «экомаркировка» на продуктах и правда не гарантирует их соответствия органическим стандартам производства. Обязательной сертификации экопродуктов в России не существует, да и закона об органическом сельском хозяйстве в стране нет. Поэтому даже точную цифру органических производств (или хозяйств) назвать не может никто.
«Непонятно, по каким стандартам оценивать. Если по международным – сертифицированных экопроизводителей в России меньше 70. И производят они на несколько сотен миллионов рублей. Если считать «эко», «био» и «органик» хозяйства без сертификации – их наберется около 5% рынка», – говорит Елена Левина.
В итоге производители нередко используют приставки «био» и «эко» в качестве маркетингового хода, позволяющего увеличить стоимость продукции и неплохо заработать.
ЭКО для инвесторов
Из-за все еще невысокого спроса на organic-food, вложения в производство органической продукции для российских инвесторов не выглядят однозначно привлекательными. Зачастую участие в органических проектах связано с личными увлечениями инвесторов, или же становилось результатом развития других, не связанных с сельхозпроизводством проектов инвесторов.
В производство и розничную продажу органических продуктов в прошлом активно инвестировал владелец корпорации «Уралсиб» Николай Цветков, сам увлеченный идеями здорового питания (в частности, с середины 2000-х годов он развивал сеть магазинов с экопродукцией «Грюнвальд», позже переименованных в «Биомаркет»). Также ему принадлежало хозяйство «Спартак» с брендом молочной продукции «ЭтоЛето» в Шатурском районе Подмосковья. В результате сложностей с основным бизнесом «органические» активы владелец выставил на продажу – речь идет о 10 000 га сельхозземель в Подмосковье.
С 2005 года импортом органической продукции занимался владелец компании «Аривера» Илья Калеткин, этот бизнес и сегодня остается у него основным. Но сейчас его компания уже производит экопродукты в двух фермерских хозяйствах «Болотово» и «Биосфера» в Мордовии и Тульской области. Компания производит мясо, крупы, овощи. С именем Калеткина также связана компания «Фин Ист», занимающаяся коммерческой недвижимостью.
А один из лидеров рынка органической продукции – работающая на рынке с 2007 года компания «АгриВолга» – стал проектом группы компаний «Агранта», близкой к «Интерросу» и занимающейся девелоперскими проектами в Ярославской и Тверской областях. Когда компания приобретала земли под девелопмент, покупались и участки сельхозназначения, рассказывал Сергей Бачин. Сейчас компания производит молочные и мясные продукты, а также занялась производством овощей. Именно «АгриВолге» принадлежит бренд «Углече поле» и тот самый «Угурт», который пробовал премьер Медведев.
«Выстроить производственные цепочки для органических продуктов в текущих экономических условиях очень сложно и дорого. У нас огромные расстояния – производящие молоко хозяйства находятся в отделении от городов, очень дорогая кормовая база. На выходе продукт переходит в категорию премиум-сегмента, и купить его может очень узкий круг потребителей: не более 10%», – говорит экс-директор завода «Карат» Павел Розенфельд.
«Производство органических продуктов – одна из наиболее перспективных ниш для предприятий малого и среднего бизнеса, наравне с внутрирегиональной логистикой и гостиничным бизнесом в эконом-сегменте, – не согласен генеральный директор Re:SaleExpert Анвар Мирасимов. – Наибольший потенциал имеют те, кто работает на рынки больших городов-миллионников и не конфликтует с крупными товаропроизводителями. В настоящее время эти ниши продолжают расти и представляют интерес для вложения инвестиций».
Массовому притоку инвесторов в сектор, конечно, препятствуют большие объемы вложений. Так, «Агранта» вложила в сельхозпроект 1,2 млрд рублей и изначально рассчитывала на 15-летний срок возврата инвестиций. Получится или нет – вопрос пока открытый; по итогам 2015 года оборот ООО «АгриВолга» составил 384,09 млн руб., чистый убыток – 103,8 млн руб. (по данным Kartoteka.ru). Еще один органический проект, ферма премиум-ритейлера «Азбука вкуса» в Калужской области, потребовал вложений в 350 млн рублей.
Попасть в сети
Чуть ли не основной вопрос для инвесторов долгое время представляла проблема сбыта органической продукции. Теоретически продукцию можно было бы отправлять на экспорт – правда, для этого потребуется сертификация, и к тому же решение подходит лишь для продукции с длительным сроком хранения (прежде всего, круп, овощей). На внутреннем же рынке производителям оказалось непросто попасть на полки как раз со своим дорогим «скоропортом».
«Поставщики не всегда могут обеспечить необходимые объемы, зачастую продукты имеют короткие сроки хранения. Поэтому продажи органической продукции в основном приходятся на специализированные магазины и интернет-каналы», – говорит менеджер по работе с поставщиками Griadky.ru Артем Рыжков.
Сложности есть не только со сроками или объемами поставок. Так, выращенные в соответствии с органическими стандартами яблоки, к примеру, не будут такими красивыми, как продукция индустриального производства, говорит председатель СППСК «Союз органических фермеров Кубани» Сергей Воданюк. По словам владельца экофермы «Горчичная поляна» Александра Бродовского, большой сложностью остаются и возвраты продукции, которые для производителей органики губительны.
Сегодня органические продукты постепенно приходят в массовые сети – их можно найти в «Глобус Гурмэ», в некоторых магазинах «Перекресток», в «Ашане», но их там по-прежнему мало.
«Самыми популярными у покупателей являются семена льна, пшеница для проращивания, овес для запаривания и овсяные хлопья», – говорит директор по внешним коммуникациям «АШАН Ритейл Россия» Мария Курносова.
Экоферма «Горчичная поляна» раньше поставляла продукцию в «Глобус гурмэ», однако сейчас с сетями она не работает. Мясную гастрономию и свежее мясо ферма продает через торговые точки на столичных рынках.
Единственным гарантированным каналом сбыта стала собственная розница. До последнего времени два магазина под брендом «Углече поле» было у «АгриВолги», сейчас компания открыла новую точку в центре Москвы совместно с ресторанным холдингом Ginza Project. «Азбука вкуса» реализует продукцию своей фермы в своих магазинах, предлагая ее покупателю под собственными торговыми марками. Торговую розницу под брендом «Биостория» развивает «Аривера». Удовольствие не из дешевых – по оценкам экспертов, открытие магазина в центре Москвы могло обойтись «АгриВолге» минимум в 10 млн руб.