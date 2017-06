all-hyips Топ Мастер

Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.07.2008 Сообщений: 69,598 Благодарностей: 4,914 Записей в блоге: 3 УГ: 28 КП: 0.147 подарки награды

Dxinv ltd. - dxinv.com



старт 08.06.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin



языки: EN







Описание:



Цитата: DxInv ltd. Предлагает инвесторам 6 инвестиционных планов на минимальные инвестиции в размере 10 долларов США. Ежедневные планы предлагают инвесторам получать свои доходы через 24 часа после сдачи на хранение. Все платежи обрабатываются мгновенно после запроса на вывод средств на ваш баланс. Мы платим 7 дней в неделю, 365 дней в году. Инвест планы:



150% AFTER 1 DAY

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 104.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 106.00

Plan 3 $1001.00 - $3000.00 108.00

Plan 4 $3001.00 - $6000.00 115.00

Plan 5 $6001.00 - $12000.00 125.00

Plan 6 $12001.00 - $25000.00 130.00

Plan 7 $25001.00 - $50000.00 135.00

Plan 8 $50001.00 - $100000.00 150.00



340% AFTER 4 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 120.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 132.00

Plan 3 $1001.00 - $3000.00 140.00

Plan 4 $3001.00 - $6000.00 170.00

Plan 5 $6001.00 - $12000.00 210.00

Plan 6 $12001.00 - $25000.00 240.00

Plan 7 $25001.00 - $50000.00 260.00

Plan 8 $50001.00 - $100000.00 340.00



660% AFTER 8 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 160.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 180.00

Plan 3 $1001.00 - $3000.00 200.00

Plan 4 $3001.00 - $6000.00 290.00

Plan 5 $6001.00 - $12000.00 350.00

Plan 6 $12001.00 - $25000.00 420.00

Plan 7 $25001.00 - $50000.00 460.00

Plan 8 $50001.00 - $100000.00 660.00



1000% AFTER 12 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 210.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 245.00

Plan 3 $1001.00 - $3000.00 270.00

Plan 4 $3001.00 - $6000.00 375.00

Plan 5 $6001.00 - $12000.00 500.00

Plan 6 $12001.00 - $25000.00 640.00

Plan 7 $25001.00 - $50000.00 700.00

Plan 8 $50001.00 - $100000.00 1000.00



2000% AFTER 20 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 350.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 400.00

Plan 3 $1001.00 - $3000.00 440.00

Plan 4 $3001.00 - $6000.00 620.00

Plan 5 $6001.00 - $12000.00 820.00

Plan 6 $12001.00 - $25000.00 1100.00

Plan 7 $25001.00 - $50000.00 1200.00

Plan 8 $50001.00 - $100000.00 2000.00



4000% AFTER 40 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 1100.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 1200.00

Plan 3 $1001.00 - $3000.00 1300.00

Plan 4 $3001.00 - $6000.00 1700.00

Plan 5 $6001.00 - $12000.00 2100.00

Plan 6 $12001.00 - $25000.00 2500.00

Plan 7 $25001.00 - $50000.00 2700.00

Plan 8 $50001.00 - $100000.00 4000.00



200 DAYS - 0.8% DAILY

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan $10.00 - $100000.00 0.80



2000% AFTER 60 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan $10.00 - $100000.00 2000.00



3500% AFTER 90 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan $10.00 - $100000.00 3500.00



VIP PLAN 1: 2000% AFTER 7 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

VIP Plan $5000.00 - $100000.00 2000.00



VIP PLAN 2: 5000% AFTER 30 DAYS

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $3000.00 - $100000.00 5000.00







депозит:



08.06.17 08:36 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U14242250 from U1294xxx. Batch: 178602822. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to DxInv ltd. User all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 100000$

Реферальские: 6%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders -

Особенности: SSL +



Name Server: dns1.registrar-servers.com

Name Server: dns2.registrar-servers.com



Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com

Registrar URL: namecheap.com

Updated Date: 2017-05-15T09:14:39.00Z

Creation Date: 2017-05-15T09:14:35.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2018-05-15T09:14:35.00Z



РЕГИСТРАЦИЯ Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.старт 08.06.2017языки: EN08.06.17 08:36 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U14242250 from U1294xxx. Batch: 178602822. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to DxInv ltd. User all-hyips.info.Минимальный вклад: 10$Максимальный вклад: 100000$Реферальские: 6%Выплаты: инстантомСкрипт: GoldCoders -Особенности: SSL +Name Server: dns1.registrar-servers.comName Server: dns2.registrar-servers.comRegistrar WHOIS Server: whois.namecheap.comRegistrar URL: namecheap.comUpdated Date: 2017-05-15T09:14:39.00ZCreation Date: 2017-05-15T09:14:35.00ZRegistrar Registration Expiration Date: 2018-05-15T09:14:35.00Z

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

All-HYIPs.info информируем о выплатах на 100+ тематических площадках интернета. __________________