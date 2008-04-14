EnergyCarsRevolution - Ecrevol.com

Планы nvestment 1% ежедневно в течение 100 дней (главный назад)
Минимальный вклад $10
Рефские до 1%
Вывод типа Pуководство
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Перевод с Google:
Цитата:
Трудная экологическая ситуация на нашей планете побуждает человечество искать решения, которые позволят сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Согласно официальным данным по всему миру, около 70% выбросов загрязняющих атмосферу веществ приходится на автомобили. Сегодня во многих странах существуют законы, регулирующие допустимое количество вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств. Несмотря на улучшение ситуации, решить проблему не удалось. Вот почему было широкое развитие экологического транспорта, который не загрязняет окружающую среду, стоит меньше обычного и требует от своих владельцев минимальных эксплуатационных затрат.
Инвестиционные планы:
Цитата:
1% ежедневно в течение 100 дней (назад)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 50000,00 1,0