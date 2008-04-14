Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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EnergyCarsRevolution - Ecrevol.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Инвестиции в интернете с Profvest.com
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Старый Сегодня, 12:20
#1
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Записей в блоге: 1
УГ: 13
КП: 0.005
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награды Ветеран MMGP.RU 
EnergyCarsRevolution - Ecrevol.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Energy Cars Revolution

Планы nvestment 1% ежедневно в течение 100 дней (главный назад)

Минимальный вклад $10

Рефские до 1%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Трудная экологическая ситуация на нашей планете побуждает человечество искать решения, которые позволят сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Согласно официальным данным по всему миру, около 70% выбросов загрязняющих атмосферу веществ приходится на автомобили. Сегодня во многих странах существуют законы, регулирующие допустимое количество вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств. Несмотря на улучшение ситуации, решить проблему не удалось. Вот почему было широкое развитие экологического транспорта, который не загрязняет окружающую среду, стоит меньше обычного и требует от своих владельцев минимальных эксплуатационных затрат.
Инвестиционные планы:

Цитата:
1% ежедневно в течение 100 дней (назад)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 50000,00 1,0
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Whois Info:

Цитата:
Domain Information
Domain:
ecrevol.com
Registrar:
NAMECHEAP INC.
Registration Date:
2017-05-09
Expiration Date:
2022-05-09
Updated Date:
2017-05-09
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.ddos-guard.net
ns2.ddos-guard.net
ns3.ddos-guard.net
ns4.ddos-guard.net
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 178607468
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12664402 (Energy Cars Revolution)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to ecrevol.com User naale
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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