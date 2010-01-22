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Российские банки объединят кредитный лимит

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Российские банки объединят кредитный лимит


Банки России намерены ввести новую систему для расчета кредитного лимита, по которой будет определяться, какую сумму клиент сможет получить в целом, а не по отдельным продуктам, пишут "Известия".

После введения этой системы россияне смогут самостоятельно решать, в какой форме взять кредит: в виде потребительского кредита, в виде кредитной карты, целевого кредита и т. п. Об этом изданию рассказали в нескольких российских банках.

Аналогичный подход практикуется в банках США и Канаде. После введения этой системы заемщики при превышении лимита в одном банке не смогут получить ссуду в другой кредитной организации.

Ранее о новой системе расчета кредитного лимита заявили в американском банке Wells Fargo, который является одним из крупнейших в США. Российские банки также заинтересованы в подобном нововведении, но в настоящее время система расчета кредитного лимита внедрена только в "Бинбанке" и ВТБ и по ряду кредитных продуктов.

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