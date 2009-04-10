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Испанский банк куплен за 1 евро

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Испанский банк куплен за 1 евро
Испанский Banco Popular куплен за 1 евро

Крупнейший испанский банк Santander купил за символическую цену проблемный Banco Popular. 100% акционерного капитала покупатель получил всего за 1 евро.

Banco Popular является четвертой по величине активов банковской группой Испании. Европейский центробанк признал банк нежизнеспособным и объявил о необходимости обеспечить безопасность вкладчиков. Согласно условиям сделки Santander планирует увеличить капитал Banco Popular на 7 млрд евро. Это необходимо для укрепления баланса проблемного банка.

Эльке Кёниг, председатель единого европейского органа банковского надзора Single Resolution Board, уверяет, что вкладчики испанского проблемного банка теперь находятся в безопасности

"У всех вкладчиков остается неограниченный доступ к их счетам в полном объеме.

Решение, принятое сегодня, защищает вкладчиков. Банк продолжит выполнять свои критически важные функции. Это означает, что те инструменты, которые были отданы в распоряжение органов банковского надзора после кризиса, сыграли свою роль. Это эффективный способ защитить деньги налогоплательщиков, которые оказались в проблемных банках".


Акции испанского Banco Popular подешевели примерно вдвое с конца мая этого года. Стоимость бумаг на фондовом рынке упала до исторических минимумов. В 2016 г. убытки банка составили 3,485 млрд евро.

Banco Popular был основан в 1926 г. Штаб-квартира финансовой организации находится в Мадриде. По состоянию на конец декабря прошлого года активы банка составляли 147 млрд евро. Banco Popular принадлежит 1739 офисов, где работают 11 948 сотрудников. Банк обслуживает более 4,5 млн клиентов.

Источник - vestifinance.ru
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