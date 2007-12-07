В какой валюте Ваш счет?

Такой банальный вопрос, но всеже.
Думаю интересно узнать, чисто для статистике, в какой валюте у трейдеров счет в данный момент.
Поясню, этак года 3-4 назад данный вопрос фактически был бы не актуален, подавляющее большинство трейдеров открывали счета в доллар. Но после изменения баланса сил и повышения волатильности относительно доллара национальных валют, многие стали открывать счета как не USD.
Сам, кстати по вышеуказанной причине, перешел на рубли и как-то стараюсь открываться именно в них.
(Хотя, по старой привычке, пересчитываю величину лотов в USD).