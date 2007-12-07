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В какой валюте Ваш счет?

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Старый Сегодня, 09:58
#1
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В какой валюте Ваш счет?
Такой банальный вопрос, но всеже.
Думаю интересно узнать, чисто для статистике, в какой валюте у трейдеров счет в данный момент.

Поясню, этак года 3-4 назад данный вопрос фактически был бы не актуален, подавляющее большинство трейдеров открывали счета в доллар. Но после изменения баланса сил и повышения волатильности относительно доллара национальных валют, многие стали открывать счета как не USD.

Сам, кстати по вышеуказанной причине, перешел на рубли и как-то стараюсь открываться именно в них.

(Хотя, по старой привычке, пересчитываю величину лотов в USD).
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