EctoTrust - ectotrust.com

Описание

Цитата:



Наши принципы ведения бизнеса, цели и ценности, к которым мы стремимся, остаются неизменными на протяжении всего времени работы нашей компании в сфере трейдинга на фондовых биржах мира. Безопасность транзакций и сделок, а также гарантированность прибыли достигается за счет планомерного и всестороннего использования потенциала компании в области трейдинга, подкрепленного профессионализмом и высоким экспертным уровнем проводимых сделок с ценными бумагами, акциями и деривативами на фондовых биржах. Постоянный прогресс, открытость и устойчивость позиций.

Инвестиционные планы

Партнерская программа

COPPER

SILVER

GOLD

PLATINUM

PALLADIUM

DIAMOND

Общая информация

Техническая часть

Приятные дополнения

Раздел новостей

ECTO CLUB

: 07.06.2017Инвестиции: $25 - $5,000Доходность в день: -Период инвестиционного предложения: 15 днейПрибыль за период составит: 110%Инвестиции: $25 - $1,000Доходность в день: 2,5%Период инвестиционного предложения: 60 днейПрибыль за период составит: 150%Инвестиции: $1,001 - $5,000Доходность в день: 2,8%Период инвестиционного предложения: 60 днейПрибыль за период составит: 168%Инвестиции: $5,001 - $15,000Доходность в день: 3%Период инвестиционного предложения: 60 днейПрибыль за период составит: 180%Инвестиции: $15,001 - $100,000Доходность в день: 3,5%Период инвестиционного предложения: 60 днейПрибыль за период составит: 210%Инвестиции: $100,001 - $500,000Доходность в день: индивидуальноПериод инвестиционного предложения: индивидуальноПрибыль за период составит: индивидуальноПроект платит инстантом, с регламентом до 48 часов (крупные суммы и выборочные проверки транзакций).Минимальная сумма вывода - 0.1$Динамическая система статусов.В зависимости от личного оборота либо объема приглашенных растет ваш статус:(депозиты до 500$ или до 5000$ оборота): 4%-1%-1%(депозиты до 3000$ или до 30к$ оборота): 6%-3%-1%(депозиты до 5000$ или до 100к$ оборота): 7%-3%-2%(депозиты до 15к$ или до 300к$ оборота): 9%-4%-2%(депозиты до 50к$ или до 500к$ оборота): 10%-5%-3%-1%-1%(депозиты до 100к$ или до 1кк$ оборота): 11%-6%-4%-2%-1%: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Advanced Cash.: $25.: инстант, 48 часов.: русская, английская, немецкая, китайская, испанская.(в#618197318);Вклад:The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U3669097->U14897337. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit.. Date: 12:31 07.06.17. Batch: 178528406.