EctoTrust - ectotrust.com

Я не админ, админа не знаю.
Старт
: 07.06.2017
Описание
Цитата:
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Наши принципы ведения бизнеса, цели и ценности, к которым мы стремимся, остаются неизменными на протяжении всего времени работы нашей компании в сфере трейдинга на фондовых биржах мира. Безопасность транзакций и сделок, а также гарантированность прибыли достигается за счет планомерного и всестороннего использования потенциала компании в области трейдинга, подкрепленного профессионализмом и высоким экспертным уровнем проводимых сделок с ценными бумагами, акциями и деривативами на фондовых биржах. Постоянный прогресс, открытость и устойчивость позиций.
Инвестиционные планы
Ecto White
Инвестиции: $25 - $5,000
Доходность в день: -
Период инвестиционного предложения: 15 дней
Прибыль за период составит: 110%
Ecto Red
Инвестиции: $25 - $1,000
Доходность в день: 2,5%
Период инвестиционного предложения: 60 дней
Прибыль за период составит: 150%
Ecto Green
Инвестиции: $1,001 - $5,000
Доходность в день: 2,8%
Период инвестиционного предложения: 60 дней
Прибыль за период составит: 168%
Ecto Blue
Инвестиции: $5,001 - $15,000
Доходность в день: 3%
Период инвестиционного предложения: 60 дней
Прибыль за период составит: 180%
Ecto Black
Инвестиции: $15,001 - $100,000
Доходность в день: 3,5%
Период инвестиционного предложения: 60 дней
Прибыль за период составит: 210%
Ecto VIP
Инвестиции: $100,001 - $500,000
Доходность в день: индивидуально
Период инвестиционного предложения: индивидуально
Прибыль за период составит: индивидуально
Проект платит инстантом, с регламентом до 48 часов (крупные суммы и выборочные проверки транзакций).
Минимальная сумма вывода - 0.1$
Партнерская программа
Динамическая система статусов.
В зависимости от личного оборота либо объема приглашенных растет ваш статус:
COPPER
(депозиты до 500$ или до 5000$ оборота): 4%-1%-1%
SILVER
(депозиты до 3000$ или до 30к$ оборота): 6%-3%-1%
GOLD
(депозиты до 5000$ или до 100к$ оборота): 7%-3%-2%
PLATINUM
(депозиты до 15к$ или до 300к$ оборота): 9%-4%-2%
PALLADIUM
(депозиты до 50к$ или до 500к$ оборота): 10%-5%-3%-1%-1%
DIAMOND
(депозиты до 100к$ или до 1кк$ оборота): 11%-6%-4%-2%-1%
Общая информация
ЭПС
: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Advanced Cash.
Минимальный вклад
: $25.
Регламент выплат
: инстант, 48 часов.
Языковые версии сайта
: русская, английская, немецкая, китайская, испанская.
Техническая часть
- Самописный скрипт;
- Уникальный дизайн;
- Домен от Enom;
- Хостинг от coverddos с DDoS защитой;
- Выделенный сервер;
- Зарегистрированная в Австралии компания: ECTO FINANCE GROUP PTY LTD
- Сертификат компании
(в госреестре Австралии
#618197318);
- Австралийский EV SSL от Comodo;
- Поддержка: онлайн чат, телефон, почта, скайп, телеграм;
- Соцсети: Facebook, Youtube, Google+
Приятные дополнения
- Раздел новостей с интегрированными актуальными графиками котировок;
- ECTO CLUB - клуб партнеров компании, акции и розыгрыши;
- Раздел обменников;
- Возможность оставить видеоотзыв о проекте в ECTO CLUB:
Вклад:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U3669097->U14897337. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit.. Date: 12:31 07.06.17. Batch: 178528406.