Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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EctoTrust - ectotrust.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:56
#1
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 15,395
Благодарностей: 2,579
УГ: 1
КП: 1.143
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
EctoTrust - ectotrust.com
Я не админ, админа не знаю.

Старт: 07.06.2017




Описание

Цитата:


Наши принципы ведения бизнеса, цели и ценности, к которым мы стремимся, остаются неизменными на протяжении всего времени работы нашей компании в сфере трейдинга на фондовых биржах мира. Безопасность транзакций и сделок, а также гарантированность прибыли достигается за счет планомерного и всестороннего использования потенциала компании в области трейдинга, подкрепленного профессионализмом и высоким экспертным уровнем проводимых сделок с ценными бумагами, акциями и деривативами на фондовых биржах. Постоянный прогресс, открытость и устойчивость позиций.

Инвестиционные планы



Ecto White
Инвестиции: $25 - $5,000
Доходность в день: -
Период инвестиционного предложения: 15 дней
Прибыль за период составит: 110%

Ecto Red
Инвестиции: $25 - $1,000
Доходность в день: 2,5%
Период инвестиционного предложения: 60 дней
Прибыль за период составит: 150%

Ecto Green
Инвестиции: $1,001 - $5,000
Доходность в день: 2,8%
Период инвестиционного предложения: 60 дней
Прибыль за период составит: 168%

Ecto Blue
Инвестиции: $5,001 - $15,000
Доходность в день: 3%
Период инвестиционного предложения: 60 дней
Прибыль за период составит: 180%

Ecto Black
Инвестиции: $15,001 - $100,000
Доходность в день: 3,5%
Период инвестиционного предложения: 60 дней
Прибыль за период составит: 210%

Ecto VIP
Инвестиции: $100,001 - $500,000
Доходность в день: индивидуально
Период инвестиционного предложения: индивидуально
Прибыль за период составит: индивидуально

Проект платит инстантом, с регламентом до 48 часов (крупные суммы и выборочные проверки транзакций).
Минимальная сумма вывода - 0.1$


Партнерская программа


Динамическая система статусов.
В зависимости от личного оборота либо объема приглашенных растет ваш статус:
COPPER (депозиты до 500$ или до 5000$ оборота): 4%-1%-1%
SILVER (депозиты до 3000$ или до 30к$ оборота): 6%-3%-1%
GOLD (депозиты до 5000$ или до 100к$ оборота): 7%-3%-2%
PLATINUM (депозиты до 15к$ или до 300к$ оборота): 9%-4%-2%
PALLADIUM (депозиты до 50к$ или до 500к$ оборота): 10%-5%-3%-1%-1%
DIAMOND (депозиты до 100к$ или до 1кк$ оборота): 11%-6%-4%-2%-1%


Общая информация


ЭПС: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Advanced Cash.
Минимальный вклад: $25.
Регламент выплат: инстант, 48 часов.
Языковые версии сайта: русская, английская, немецкая, китайская, испанская.


Техническая часть


- Самописный скрипт;
- Уникальный дизайн;
- Домен от Enom;
- Хостинг от coverddos с DDoS защитой;
- Выделенный сервер;
- Зарегистрированная в Австралии компания: ECTO FINANCE GROUP PTY LTD - Сертификат компании
госреестре Австралии #618197318);
- Австралийский EV SSL от Comodo;
- Поддержка: онлайн чат, телефон, почта, скайп, телеграм;
- Соцсети: Facebook, Youtube, Google+

Приятные дополнения


- Раздел новостей с интегрированными актуальными графиками котировок;
- ECTO CLUB - клуб партнеров компании, акции и розыгрыши;
- Раздел обменников;
- Возможность оставить видеоотзыв о проекте в ECTO CLUB:




Вклад:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U3669097->U14897337. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit.. Date: 12:31 07.06.17. Batch: 178528406.
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DaTre вне форума  
Старый Сегодня, 16:19
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 128
Благодарностей: 11
УГ: 1
КП: 0.000
Re: EctoTrust - ectotrust.com
выглядит неплохо визуально, но внутри вертска просто ужасная

что-то мне это напомнило. трэйдинг и Австралия?
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 16:23
#3
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,776
Благодарностей: 4,903
УГ: 40
КП: 0.000
Re: EctoTrust - ectotrust.com
Регламент выплат:
"Запросы на выплату средств обрабатываются мгновенно. Вместе с тем, компания оставляет за собой право осуществлять финансовый мониторинг запросов, созданных на выплату крупных сумм. В этом случае мы можем обрабатывать и проверять запрос на выплату до 48-ми часов. Это же касается выборочных проверок запросов на выплату вне зависимости от суммы запроса, которую финансовый мониторинг компании можете проводить время от времени".

Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд!
Короче, для меня понятно одно, до 48 часов - это чтобы добор был при скаме.
Ну а заключительное положение - это как бы "кому захочу, тому заплачу или не заплачу, если причину найду", "и не обижайтесь, предупреждал".
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pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 16:34
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,287
Благодарностей: 12,064
УГ: 38
КП: 0.234
подарки
награды Нострадамус 
Re: EctoTrust - ectotrust.com
Цитата:
Сообщение от DaTre Посмотреть сообщение
Ecto White
Инвестиции: $25 - $5,000
Доходность в день: -
Период инвестиционного предложения: 15 дней
Прибыль за период составит: 110%
это план я так полагаю афтер , то бишь через 15 назад депо вместе с профитом за 15 дней?
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Старый Сегодня, 16:35
#5
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,954
Благодарностей: 6,024
УГ: 38
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: EctoTrust - ectotrust.com
серьёзная подготовка, языки, рега компании, да и Тс обычно шлаки не таскает.

Цитата:
Сообщение от pilot2014 Посмотреть сообщение
Ну а заключительное положение
ну или другое, админ планирует долго работать и понимает, что мультов наделают и начнут веселиться

Цитата:
Сообщение от DaTre Посмотреть сообщение
Регламент выплат: инстант,
зачем сразу же о плохом думать, когда основной регламент выплат - инста
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