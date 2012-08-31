Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,711 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Миллиардер Марк Кьюбан советует следить за биткоином

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:31
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,115
Благодарностей: 762
УГ: 15
КП: 0.295
подарки
Миллиардер Марк Кьюбан советует следить за биткоином
Миллиардер Марк Кьюбан, известный как основатель и совладелец целого ряда технологических компаний, а также владелец баскетбольной команды NBA «Даллас Мэверикс», разразился серией твитов, в которых посоветовал своим семи с лишним миллионам подписчиков следить за биткоином.

Цитата:
«Я только что подписался на Inside Bitcoin, и советую то же самое сделать и вам», —
написал Марк Кьюбан.

Впрочем, он также советует соблюдать осторожность:

Цитата:
«Я думаю, что это пузырь, но я не знаю, когда и насколько сильно он скорректируется».
Сравнение биткоина с «пузырем» вызвало бурную дискуссию. Так, пользователь CriptoMonedasTV отметил, что все предыдущие «пузыри» имели две общие характеристики: географические барьеры и консультанты потенциальных инвесторов, чего нет у криптовалюты.

Марк Кьюбан ответил на это, что криптовалюту можно скорее сравнить с золотом, назвав при этом биткоин больше религией, чем активом.

Высказав дальнейшие сомнения относительно истинной рыночной стоимости биткоина, миллиардер также отметил высокий потенциал лежащей в его основе технологии.

Цитата:
«Я думаю, что технология блокчейн представляет собой огромную ценность и будет лежать в основе большинства операций в будущем. Здравоохранение, финансы, везде будет использоваться блокчейн».
Ранее миллиардер высказывал предположение, что в будущем спрос на специалистов, связанных с гуманитарными науками, будет больше, чем спрос на программистов или даже на инженеров. По его мнению, значение людей, способных критически осмыслить данные, собранные алгоритмами, будет возрастать, вследствие чего востребованными окажутся философы и даже филологи.

Также он заявлял, что отпадет и какой-либо спрос на финансистов, поскольку алгоритмы будут лучше любого человека обрабатывать и анализировать данные, делая это в небывалых объемах в рекордные сроки. Поэтому, считает он, сфера финансов особенно подвержена подрыву, так как машинный интеллект способен без участия человека проанализировать массивы данных и выдать необходимую фактуру.

Напомним, ранее известный американский предприниматель и владелец выступающего в NBA баскетбольного клуба «Голден Стейт Уорриорс» Чамат Палихапития заявил, что биткоин – это самое лучшее средство против автократии, валютных ограничений и других форм уничтожения ценностей.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НБУ будет следить за валютными операциями morg Новости в банковской сфере и страховании 4 04.06.2017 16:39
Инвестор-миллиардер Марк Кубан назвал Amazoy лучшим стартапом в мире Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.02.2017 19:56
PayPal пытается следить за пользователями moskva Новости платежных систем 10 04.07.2016 18:35
За владельцами YotaPhone будет следить ФСБ ttxz Новости технологий и интернета 3 04.06.2015 12:38
Банки обязали следить за оборонными предприятиями Wind of freedom Новости в банковской сфере и страховании 0 26.03.2015 09:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
NeuroOne для передового нейромониторинга и нейромудуляции привлек $1,2 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dengov
После победы Трампа глобальные банки советуют инвестировать в рубль
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kut
LiteForex - liteforex.com
От kut в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватара нет
Обмен Webmoney на наличные в Киеве и Одессе
От aborn в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар aladog
romi-rich-www.romi-rich.com
От aladog в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар AndrewSP
Какой самый плохой совет Вам дали касательно торговли на Форекс?
От AndrewSP в разделе «Forex: форум для начинающих»
.     
Пользователей
412,711
Тем
473,055
Сообщений
11,712,392

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube