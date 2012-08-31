Миллиардер Марк Кьюбан советует следить за биткоином

Миллиардер Марк Кьюбан, известный как основатель и совладелец целого ряда технологических компаний, а также владелец баскетбольной команды NBA «Даллас Мэверикс», разразился серией твитов, в которых посоветовал своим семи с лишним миллионам подписчиков следить за биткоином.
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«Я только что подписался на Inside Bitcoin, и советую то же самое сделать и вам», —
написал Марк Кьюбан.
Впрочем, он также советует соблюдать осторожность:
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«Я думаю, что это пузырь, но я не знаю, когда и насколько сильно он скорректируется».
Сравнение биткоина с «пузырем» вызвало бурную дискуссию. Так, пользователь CriptoMonedasTV отметил, что все предыдущие «пузыри» имели две общие характеристики: географические барьеры и консультанты потенциальных инвесторов, чего нет у криптовалюты.
Марк Кьюбан ответил на это, что криптовалюту можно скорее сравнить с золотом, назвав при этом биткоин больше религией, чем активом.
Высказав дальнейшие сомнения относительно истинной рыночной стоимости биткоина, миллиардер также отметил высокий потенциал лежащей в его основе технологии.
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«Я думаю, что технология блокчейн представляет собой огромную ценность и будет лежать в основе большинства операций в будущем. Здравоохранение, финансы, везде будет использоваться блокчейн».
Ранее миллиардер высказывал предположение, что в будущем спрос на специалистов, связанных с гуманитарными науками, будет больше, чем спрос на программистов или даже на инженеров. По его мнению, значение людей, способных критически осмыслить данные, собранные алгоритмами, будет возрастать, вследствие чего востребованными окажутся философы и даже филологи.
Также он заявлял, что отпадет и какой-либо спрос на финансистов, поскольку алгоритмы будут лучше любого человека обрабатывать и анализировать данные, делая это в небывалых объемах в рекордные сроки. Поэтому, считает он, сфера финансов особенно подвержена подрыву, так как машинный интеллект способен без участия человека проанализировать массивы данных и выдать необходимую фактуру.
Напомним, ранее известный американский предприниматель и владелец выступающего в NBA баскетбольного клуба «Голден Стейт Уорриорс» Чамат Палихапития заявил, что биткоин – это самое лучшее средство против автократии, валютных ограничений и других форм уничтожения ценностей.