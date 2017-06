all-hyips Топ Мастер

Coins Circle LTD - coinscircle.biz



старт 05.06.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0.1 Баллы Trust Score BankTransfer Payeer Bitcoin AdvCash



языки: EN







Описание:



Цитата: CoinsCircle LTD - профессиональная инвестиционная корпорация, занимающаяся акциями, валютным рынком, рынком биткойнов и торговлей золотом. Сложный рынок мира - наша ежедневная забота. Наша миссия - получить средства для дальнейшего управления. С успешным развитием управления капиталом частного сектора в течение десяти лет мы готовы сделать наши услуги открытыми для всего мира. Интернет стал самым удобным и широким каналом связи, поэтому мы решили предоставить услугу через Интернет с учетом ответственности, чтобы привлечь инвесторов в Интернете. Инвест планы:



1.11-1.22% в час 96 часов или 2.78-4.06% в час 40 часов или 9-13% в час 24 часов



Silver Plan

Plan Spent Amount hour Profit (%)

1.11% hourly for 96 hours 5.00-999.00 1.11

1.22% hourly for 96 hours 1000.00-5000.00 1.22



GOLD PLAN

Plan Spent Amount hour Profit (%)

2.78% hourly for 40 hours 500.00-2999.00 2.78

4.06% hourly for 40 hours 3000.00-50000.00 4.06



Diamond Plan

Plan Spent Amount hour Profit (%)

9% hourly for 24 hours 5000.00-29999.00 9.00

13% hourly for 24 hours 30000.00-300000.00 13.00







депозит:



07.06.17 08:48 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U5432639 from U1294xxx. Batch: 178511037. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 5$

Максимальный вклад: 300000$

Реферальские: 3%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders -

Особенности: SSL +



Name Server: DNS5.NAME-SERVICES.COM

Name Server: DNS4.NAME-SERVICES.COM

Name Server: DNS3.NAME-SERVICES.COM

Name Server: DNS2.NAME-SERVICES.COM

Name Server: DNS1.NAME-SERVICES.COM

Created by Registrar: ENOM, LLC

Last Updated by Registrar: ENOM, LLC

Domain Registration Date: Wed May 17 15:16:18 GMT 2017

Domain Expiration Date: Wed May 16 23:59:59 GMT 2018

Domain Last Updated Date: Wed May 17 15:16:19 GMT 2017



