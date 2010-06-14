Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,689 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Международные резервы выросли на 14% с начала года

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:53
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,943
Благодарностей: 16,356
Записей в блоге: 54
УГ: 10
подарки
награды Волшебный горшочек 
Международные резервы выросли на 14% с начала года
Международные резервы Украины на 1 июня 2017 составили $17617700000 (в эквиваленте) по предварительным данным. За пять месяцев текущего года они выросли на 14%, в том числе за май - на 3%.

Как и в предыдущие месяцы, в мае увеличение резервов происходило в основном благодаря благоприятной для отечественного экспорта ситуации на мировых сырьевых рынках, которая позволяла Национальном банке проводить покупку валюты и одновременно не противодействовать тенденции к укреплению национальной валюты. Благодаря этому чистая покупка валюты Национальным банком в мае составила $521200000.

В частности, в течение месяца Национальный банк в мае выкупил на межбанковском валютном рынке $525200000 (из них $266 млн - по интервенциями в форме запроса лучшего курса). Вместе с тем, Национальный банк осуществил продажу $4 млн. путем интервенций в форме запроса лучшего курса. Ни валютного аукциона по продаже валюты в мае проведено не было.

В дополнение, увеличению резервов в прошлом месяце способствовало поступление средств в пользу Правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме $38100000, а также от Еврокомиссии в сумме 8 млн. Евро.

В то же время средства из резервов в мае было направлено на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. На эти цели было потрачено $158600000 (кроме платежей в пользу МВФ), из которых $18500000 - обслуживание по облигациям внешних заимствований и $82500000 - обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа. Кроме того, еще $71800000 были направлены на платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда.

По состоянию на 01 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

По материалам НБУ
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
Ответить
Метки
междунородные резервы, нбу
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Международные резервы Украины выросли по итогам апреля morg Новости в мире финансов и инвестиций 7 09.05.2017 22:04
Международные резервы выросли на $21 млн bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 2 06.09.2016 08:28
Продажи Bentley в России выросли на 48,5% с начала года Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 20 31.08.2016 00:07
Доходы местных бюджетов с начала года выросли на 47% Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 3 20.05.2016 12:38
Международные резервы РФ выросли на 3 млрд долларов за неделю Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.04.2015 22:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
RealProfitNow - realprofitnow.net
От babuka в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Sport Hyip - sport-hyip.com
От klion в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ~XG~
Тинькофф Банк выпустил бонусную кредитную карту «Малина»
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар HYIPMAN
Флудерасты ХАЙП-Киллеры. Топить их в океане или ...?
От HYIPMAN в разделе «Курилка»
Аватар VictorSamus
Самым убыточным банком РФ в январе — апреле был Банк Москвы
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Angelika78
Честность мужчин зависит от гормона тестостерона
От Angelika78 в разделе «Непознанное»
.     
Пользователей
412,689
Тем
473,005
Сообщений
11,711,310

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube