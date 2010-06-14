Международные резервы выросли на 14% с начала года

Международные резервы Украины на 1 июня 2017 составили $17617700000 (в эквиваленте) по предварительным данным. За пять месяцев текущего года они выросли на 14%, в том числе за май - на 3%.
Как и в предыдущие месяцы, в мае увеличение резервов происходило в основном благодаря благоприятной для отечественного экспорта ситуации на мировых сырьевых рынках, которая позволяла Национальном банке проводить покупку валюты и одновременно не противодействовать тенденции к укреплению национальной валюты. Благодаря этому чистая покупка валюты Национальным банком в мае составила $521200000.
В частности, в течение месяца Национальный банк в мае выкупил на межбанковском валютном рынке $525200000 (из них $266 млн - по интервенциями в форме запроса лучшего курса). Вместе с тем, Национальный банк осуществил продажу $4 млн. путем интервенций в форме запроса лучшего курса. Ни валютного аукциона по продаже валюты в мае проведено не было.
В дополнение, увеличению резервов в прошлом месяце способствовало поступление средств в пользу Правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме $38100000, а также от Еврокомиссии в сумме 8 млн. Евро.
В то же время средства из резервов в мае было направлено на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. На эти цели было потрачено $158600000 (кроме платежей в пользу МВФ), из которых $18500000 - обслуживание по облигациям внешних заимствований и $82500000 - обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа. Кроме того, еще $71800000 были направлены на платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда.
По состоянию на 01 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
По материалам НБУ