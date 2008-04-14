Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitcoinpurple - bitcoinpurple.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:21
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,830
Благодарностей: 2,919
Записей в блоге: 1
УГ: 12
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Bitcoinpurple - bitcoinpurple.com
Я не админ!



Принимает: BitCoin

Новый проект: BITCOIN-PURPLE LTD

Планы nvestment 0.15% Почасовой (3.6% в день) Навсегда

Минимальный вклад 0.001 BTC

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
ПЛАТФОРМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
BITCOIN-PURPLE LTD - компания по добыче Bitcoin, основанная в 2017 году. Мы находимся в Лондоне и имеем наших профессиональных специалистов в области инвестиций из многих отраслей промышленности - от передовых компьютерных технологий до инженерных.
Как горнодобывающая компания Bitcoin, у нас есть только одна цель - предоставить удобную для инвесторов инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам принимать правильные инвестиционные решения. И из-за этого мы используем современную платформу с обширной инфраструктурой.
Инвестиционные планы:

Цитата:
3.6% Ежедневно навсегда
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
0.15% Почасовой Навсегда Ƀ0.00100000 и более 0.15
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Мой вклад:

Цитата:
Amount - 45.5 mBTC
Payment Amount - 44 mBTC
miner fee - 1.5 mBTC
pay wallet NewBtc - 29.71351 mBTC
NaaleBtcWallet - 15.78649 mBTC
payment To 33Uzx6dBZTqPyjcYqxwZEWTY8ZHhKSkFCb
Hash 50493d04595c53dadf8ba4d963d66e5bd7d525feb1a6a35d23 c6a6daea87cac9
Order ID 2017060712152562600100001
Remarks None
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 08:52
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,233
Благодарностей: 857
УГ: 7
КП: 0.037
подарки
Re: Bitcoinpurple - bitcoinpurple.com
Диз хоть и симпатичный, но бабуля - уже видел такой и не раз.
но надо отдать должное хоть соц сети 2 из 3 прикручены, да и чат есть на сайте.
Но битки сейчас ой как дороги, думаю мало кто сюда их понесет ...
__________________
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ssergiuss на форуме  
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