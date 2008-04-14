Bitcoinpurple - bitcoinpurple.com

Планы nvestment 0.15% Почасовой (3.6% в день) Навсегда
Минимальный вклад 0.001 BTC
Рефские до 5%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от CloudFlare
Перевод с Google:
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ПЛАТФОРМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
BITCOIN-PURPLE LTD - компания по добыче Bitcoin, основанная в 2017 году. Мы находимся в Лондоне и имеем наших профессиональных специалистов в области инвестиций из многих отраслей промышленности - от передовых компьютерных технологий до инженерных.
Как горнодобывающая компания Bitcoin, у нас есть только одна цель - предоставить удобную для инвесторов инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам принимать правильные инвестиционные решения. И из-за этого мы используем современную платформу с обширной инфраструктурой.
Инвестиционные планы:
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3.6% Ежедневно навсегда
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
0.15% Почасовой Навсегда Ƀ0.00100000 и более 0.15
Диз хоть и симпатичный, но бабуля - уже видел такой и не раз.
но надо отдать должное хоть соц сети 2 из 3 прикручены, да и чат есть на сайте.
Но битки сейчас ой как дороги, думаю мало кто сюда их понесет ...