Naale Топ Мастер

Bitcoinpurple - bitcoinpurple.com Я не админ!







Принимает: BitCoin



Новый проект: BITCOIN-PURPLE LTD



Планы nvestment 0.15% Почасовой (3.6% в день) Навсегда



Минимальный вклад 0.001 BTC



Рефские до 5%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: ПЛАТФОРМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BITCOIN-PURPLE LTD - компания по добыче Bitcoin, основанная в 2017 году. Мы находимся в Лондоне и имеем наших профессиональных специалистов в области инвестиций из многих отраслей промышленности - от передовых компьютерных технологий до инженерных.

Как горнодобывающая компания Bitcoin, у нас есть только одна цель - предоставить удобную для инвесторов инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам принимать правильные инвестиционные решения. И из-за этого мы используем современную платформу с обширной инфраструктурой. Инвестиционные планы:



Цитата: 3.6% Ежедневно навсегда

Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)

0.15% Почасовой Навсегда Ƀ0.00100000 и более 0.15 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Amount - 45.5 mBTC

Payment Amount - 44 mBTC

miner fee - 1.5 mBTC

pay wallet NewBtc - 29.71351 mBTC

NaaleBtcWallet - 15.78649 mBTC

payment To 33Uzx6dBZTqPyjcYqxwZEWTY8ZHhKSkFCb

Hash 50493d04595c53dadf8ba4d963d66e5bd7d525feb1a6a35d23 c6a6daea87cac9

Order ID 2017060712152562600100001

