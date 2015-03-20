525 € в помощь бедным: ЕС будет выплачивать пособие беднякам в Хельсинки и Барселоне

В Евросоюзе планируют на протяжении двух лет каждый месяц выдавать пособия в размере от 400 евро до 525 евро людям, которые проживают в неблагополучных районах таких городов как Хельсинки, Утрехт и Барселона. В рамках этого эксперимента планируют оказать помощь с поиском работы и социально адаптировать этих людей. Денежные средства планируют выделить из общего бюджета Евросоюза.
Участниками этого проекта станут около одной тысячи домохозяйств с невысоким заработком в Хельсинки, Барселоне и Утрехте.
В среднем для каждого домохозяйства выделят сумму от 400 евро до 525 евро в месяц на протяжении двухгодичного периода. Говорится, что для реализации этой программы понадобится выделить порядка 13 миллионов евро в каждом из трех городов проекта.
Домохозяйства планируют отбирать случайно, но будут проводить отбор только из семей с небольшим доходом. При этом намереваются помочь с учебой, работой и жильем. Также планируется разделение на четыре подгруппы, для каждой из них будет своя бонусная программа. Это будет сделано с целью понимания, какие виды помощи помимо прямой финансовой помогают людям.
Благодаря этой программе планируют искоренить проблему бедности или хотя бы начать борьбу с ней новыми методами. В результате полученной информации в ЕС хотят изменить устаревшую систему социальных гарантий.
В Европе все чаще слышны голоса людей, которые выступают за базовый доход, большинство их проживает в Испании, Германии, Италии и Великобритании.
Специально для mmgp.ru