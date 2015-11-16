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Сервис Shortlist привлёк 1,5 млн в платформу по управлению фрилансерами





Не секрет, что в большинстве организаций управление внештатными сотрудниками или фрилансерами в основном происходит с помощью таблиц в Excel, которые широко используются многими компаниями. Однако, американский сервис Шортлист (



По сути сервис Shortlist работает со своим собственным списком фрилансеров. Краткие перечни этого сервиса сосредоточены на очень крупных клиентах, которым, как правило, приходится управлять большим количеством фрилансеров и независимых исполнителей (хотя, очевидно, что этот сервис будет рад работать и с небольшими компаниями).



Как рассказал для издания Techcrunch г-н Конрад, число исполнителей работ сейчас продолжает расти, однако, немногие компании установили в своих системах инструменты для эффективного управления ими. Поэтому сервис Shortlist в состоянии автоматизировать процесс от размещения новых фрилансеров до выполнения фоновых проверок, одобрения проектов, а также маршрутизации задач и назначений для правильных исполнителей заданий.



В текущий перечень клиентов этого сервиса входят такие компании, как Publicis Groupe, CBRE, Hays, Roche, AKQA и Western Governors University. И по словам г-на Конрада, основные области применения труда фрилансеров в настоящее время включают в себя средства массовой информации, производство контента и высшее образование. В настоящее время на этой онлайн-платформе каждый месяц наблюдается рост клиентов на 20-30% и теперь пользователи этой платформы управляют более чем 25 000 исполнителями различных работ.



Господин Конрад также поделился с изданием Techcrunch планами насчет того, что его команда собирается использовать новое финансирование для продолжения работ над своим продуктом и особенно это будет касаться сферы выплат и платежей за продукт. И это несмотря на то, что даже на настоящий момент сервис Shortlist позволяет пользоваться такими своими инструментами как: выставление счетов за работу, осуществление платежей, доступ к заполнению налоговых форм, а кроме того, на платформе имеется функция по заполнению табеля рабочего времени и также инструмент для выполнения аналитики, который работодатели могут использовать для отслеживания своей внештатной рабочей силы.



И на данный момент компании пока что вынуждены выставлять своих собственных исполнителей работ эту онлайн-платформу. Проект Shortlist пока не предлагает опции торгов за фрилансеров, однако г-н Конрад заявляет, что добавление рынка фрилансеров - это тот вопрос, который компания рассмотрит уже в самом скором времени.



А совсем недавно эта команда прошла через программу аксселератор под названием "Alchemist", в которой основное внимание уделяется компаниям B2B. Господин Конрад заметил, что участие в этой программе позволило Shortlist показать себя многим потенциальным клиентам и что компания также нашла своего ведущего инвестора в рамках прохождения программы. В настоящее время в компании трудится 15 сотрудников и она уже привлекла на своё развитие в общей сложности 2,3 млн долл. США.



Стоит также добавить, что доступ в базу данных (шортлист) бесплатный для тех компаний, у которым на платформе имеется не менее 100 пользователей и они управляют менее чем 1 тысячей фрилансеров (и фрилансеры и поставщики получают бесплатный доступ в любом случае). Поэтому, неудивительно, что платный корпоративный продукт включает в себя такие функции, как: поддержка единого входа, индивидуальный брендинг и интеграция, а также доступ к платежам через сервис Shortlist, а также доступ к заполнению американских налоговых деклараций.





Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/spelling/5936fe166c0f3 Не секрет, что в большинстве организаций управление внештатными сотрудниками или фрилансерами в основном происходит с помощью таблиц в Excel, которые широко используются многими компаниями. Однако, американский сервис Шортлист ( "Shortlist" ) хочет сделать процесс этого управления более эффективным, предложив единую онлайн-платформу для управления и оплаты труда фрилансеров и независимых переводчиков. Компания основанная в 2015 году г-ном Мартинном Конрадом (Martin Konrad), который является её генеральным директором и главным операционным директором г-ном Джоуи Фрейсером (Joey Fraiser), сегодня объявила о том, что привлекла в раунде посевного финансирования 1,5 млн долл. США и эти средства поступили от таких венчурных компаний как Impulse VС, FundersClub, Alchemist Accelerators, а также от ряда бизнес-ангелов, включая вице-президента по инновациям компании Cisco г-на Мачей Кранца (Maciej Kranz).По сути сервис Shortlist работает со своим собственным списком фрилансеров. Краткие перечни этого сервиса сосредоточены на очень крупных клиентах, которым, как правило, приходится управлять большим количеством фрилансеров и независимых исполнителей (хотя, очевидно, что этот сервис будет рад работать и с небольшими компаниями).Как рассказал для издания Techcrunch г-н Конрад, число исполнителей работ сейчас продолжает расти, однако, немногие компании установили в своих системах инструменты для эффективного управления ими. Поэтому сервис Shortlist в состоянии автоматизировать процесс от размещения новых фрилансеров до выполнения фоновых проверок, одобрения проектов, а также маршрутизации задач и назначений для правильных исполнителей заданий.В текущий перечень клиентов этого сервиса входят такие компании, как Publicis Groupe, CBRE, Hays, Roche, AKQA и Western Governors University. И по словам г-на Конрада, основные области применения труда фрилансеров в настоящее время включают в себя средства массовой информации, производство контента и высшее образование. В настоящее время на этой онлайн-платформе каждый месяц наблюдается рост клиентов на 20-30% и теперь пользователи этой платформы управляют более чем 25 000 исполнителями различных работ.Господин Конрад также поделился с изданием Techcrunch планами насчет того, что его команда собирается использовать новое финансирование для продолжения работ над своим продуктом и особенно это будет касаться сферы выплат и платежей за продукт. И это несмотря на то, что даже на настоящий момент сервис Shortlist позволяет пользоваться такими своими инструментами как: выставление счетов за работу, осуществление платежей, доступ к заполнению налоговых форм, а кроме того, на платформе имеется функция по заполнению табеля рабочего времени и также инструмент для выполнения аналитики, который работодатели могут использовать для отслеживания своей внештатной рабочей силы.И на данный момент компании пока что вынуждены выставлять своих собственных исполнителей работ эту онлайн-платформу. Проект Shortlist пока не предлагает опции торгов за фрилансеров, однако г-н Конрад заявляет, что добавление рынка фрилансеров - это тот вопрос, который компания рассмотрит уже в самом скором времени.А совсем недавно эта команда прошла через программу аксселератор под названием "Alchemist", в которой основное внимание уделяется компаниям B2B. Господин Конрад заметил, что участие в этой программе позволило Shortlist показать себя многим потенциальным клиентам и что компания также нашла своего ведущего инвестора в рамках прохождения программы. В настоящее время в компании трудится 15 сотрудников и она уже привлекла на своё развитие в общей сложности 2,3 млн долл. США.Стоит также добавить, что доступ в базу данных (шортлист) бесплатный для тех компаний, у которым на платформе имеется не менее 100 пользователей и они управляют менее чем 1 тысячей фрилансеров (и фрилансеры и поставщики получают бесплатный доступ в любом случае). Поэтому, неудивительно, что платный корпоративный продукт включает в себя такие функции, как: поддержка единого входа, индивидуальный брендинг и интеграция, а также доступ к платежам через сервис Shortlist, а также доступ к заполнению американских налоговых деклараций.Перевод специально для mmgp.ru источник

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