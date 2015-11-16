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Сервис Shortlist привлёк 1,5 млн в платформу по управлению фрилансерами

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Сервис Shortlist привлёк 1,5 млн в платформу по управлению фрилансерами



Не секрет, что в большинстве организаций управление внештатными сотрудниками или фрилансерами в основном происходит с помощью таблиц в Excel, которые широко используются многими компаниями. Однако, американский сервис Шортлист ("Shortlist") хочет сделать процесс этого управления более эффективным, предложив единую онлайн-платформу для управления и оплаты труда фрилансеров и независимых переводчиков. Компания основанная в 2015 году г-ном Мартинном Конрадом (Martin Konrad), который является её генеральным директором и главным операционным директором г-ном Джоуи Фрейсером (Joey Fraiser), сегодня объявила о том, что привлекла в раунде посевного финансирования 1,5 млн долл. США и эти средства поступили от таких венчурных компаний как Impulse VС, FundersClub, Alchemist Accelerators, а также от ряда бизнес-ангелов, включая вице-президента по инновациям компании Cisco г-на Мачей Кранца (Maciej Kranz).

По сути сервис Shortlist работает со своим собственным списком фрилансеров. Краткие перечни этого сервиса сосредоточены на очень крупных клиентах, которым, как правило, приходится управлять большим количеством фрилансеров и независимых исполнителей (хотя, очевидно, что этот сервис будет рад работать и с небольшими компаниями).

Как рассказал для издания Techcrunch г-н Конрад, число исполнителей работ сейчас продолжает расти, однако, немногие компании установили в своих системах инструменты для эффективного управления ими. Поэтому сервис Shortlist в состоянии автоматизировать процесс от размещения новых фрилансеров до выполнения фоновых проверок, одобрения проектов, а также маршрутизации задач и назначений для правильных исполнителей заданий.

В текущий перечень клиентов этого сервиса входят такие компании, как Publicis Groupe, CBRE, Hays, Roche, AKQA и Western Governors University. И по словам г-на Конрада, основные области применения труда фрилансеров в настоящее время включают в себя средства массовой информации, производство контента и высшее образование. В настоящее время на этой онлайн-платформе каждый месяц наблюдается рост клиентов на 20-30% и теперь пользователи этой платформы управляют более чем 25 000 исполнителями различных работ.

Господин Конрад также поделился с изданием Techcrunch планами насчет того, что его команда собирается использовать новое финансирование для продолжения работ над своим продуктом и особенно это будет касаться сферы выплат и платежей за продукт. И это несмотря на то, что даже на настоящий момент сервис Shortlist позволяет пользоваться такими своими инструментами как: выставление счетов за работу, осуществление платежей, доступ к заполнению налоговых форм, а кроме того, на платформе имеется функция по заполнению табеля рабочего времени и также инструмент для выполнения аналитики, который работодатели могут использовать для отслеживания своей внештатной рабочей силы.

И на данный момент компании пока что вынуждены выставлять своих собственных исполнителей работ эту онлайн-платформу. Проект Shortlist пока не предлагает опции торгов за фрилансеров, однако г-н Конрад заявляет, что добавление рынка фрилансеров - это тот вопрос, который компания рассмотрит уже в самом скором времени.

А совсем недавно эта команда прошла через программу аксселератор под названием "Alchemist", в которой основное внимание уделяется компаниям B2B. Господин Конрад заметил, что участие в этой программе позволило Shortlist показать себя многим потенциальным клиентам и что компания также нашла своего ведущего инвестора в рамках прохождения программы. В настоящее время в компании трудится 15 сотрудников и она уже привлекла на своё развитие в общей сложности 2,3 млн долл. США.

Стоит также добавить, что доступ в базу данных (шортлист) бесплатный для тех компаний, у которым на платформе имеется не менее 100 пользователей и они управляют менее чем 1 тысячей фрилансеров (и фрилансеры и поставщики получают бесплатный доступ в любом случае). Поэтому, неудивительно, что платный корпоративный продукт включает в себя такие функции, как: поддержка единого входа, индивидуальный брендинг и интеграция, а также доступ к платежам через сервис Shortlist, а также доступ к заполнению американских налоговых деклараций.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/spelling/5936fe166c0f3
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